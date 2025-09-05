Prefeito David Almeida destaca segurança e integração na abertura do “#SouManaus Passo a Paço 2025”

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, concedeu coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (5/9) para apresentar detalhes da abertura do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, considerado o maior festival de artes integradas gratuitas do Brasil. O evento começa às 17h, no centro histórico, e deve reunir milhares de pessoas nos próximos dias.

Durante a coletiva, o prefeito agradeceu o trabalho da imprensa e reforçou que a divulgação e a mobilização das equipes municipais garantiram uma projeção inédita ao evento.

“Hoje em Manaus só se fala desse evento. É fruto do trabalho conjunto das nossas equipes com vocês, que fazem a comunicação chegar até a população”, disse Almeida.

Segurança reforçada

A segurança é um dos principais focos desta edição. Serão 1,1 mil agentes, incluindo 500 guardas municipais — o maior efetivo da história da corporação —, além de policiais militares, seguranças privados e monitoramento por 200 câmeras com reconhecimento facial.

“É um evento muito seguro. Quem vier pode trazer a família e aproveitar com tranquilidade”, ressaltou o prefeito.

A estrutura do festival também inclui posto de saúde, integração de secretarias municipais, cerca de 300 agentes de trânsito para garantir fluidez viária, e reforço no transporte coletivo, com mais de 300 ônibus, incluindo veículos reservas, para atender o público após os shows.

Sustentabilidade e valorização artística

Entre as novidades deste ano, o prefeito destacou dez máquinas de reciclagem espalhadas pelo perímetro do festival e a valorização de artistas locais. Mais de 3 mil artistas serão contemplados nesta edição, com pagamento imediato dos cachês após as apresentações, prática iniciada em 2023.

O palco principal do evento é o maior já montado na história artística e cultural do Amazonas, e o prefeito adiantou planos de longo prazo, incluindo atrações internacionais e parcerias público-privadas que ampliarão o alcance do festival, atraindo turistas de todo o Brasil e do exterior.

Revitalização do centro histórico

O “#SouManaus” integra a estratégia de revitalização do centro histórico, somando-se a obras de ordenamento, iluminação e segurança.

“O centro limpo, ordenado e iluminado mostra que deu certo. Vamos manter esse trabalho de forma contínua”, afirmou David Almeida.

A prefeitura estima receber mais de 180 mil pessoas já na primeira noite do festival, que terá atrações como o fenômeno infantil Maria Clara e JP, além de grandes nomes da música nacional.