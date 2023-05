Prefeito David Almeida destaca valorização dos artistas locais com a sanção do Plano Municipal de Cultura

O prefeito de Manaus, David Almeida, sancionou, na noite deste domingo, 28/5, a lei que cria o Plano Municipal de Cultura (PMC). O projeto, que é uma demanda há mais de 70 anos pela classe artística, reúne um conjunto de diretrizes, estratégias e metas para orientar o poder público na formulação de políticas culturais pelos próximos dez anos, além de abrir portas para a captação de recursos e investimentos na área cultural.

A cerimônia de assinatura da lei aconteceu no palco Murilo Rayol, localizado no Casa de Praia Zezinho Corrêa, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital.

“Esse é um ato meramente administrativo, mas que merecia ser comemorado. São 70 anos de espera pela classe artística. Por isso, decidimos fazer essa festa como forma de comemorar com toda a nossa sociedade essa conquista. A prefeitura construiu esse plano, foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus e agora vai beneficiar toda a sociedade. Estamos reformando diversos espaços culturais pela cidade, como o anfiteatro do Jorge Teixeira e já entregamos o palco da Baixada Fluminense, no bairro Cidade Nova. Vamos fazer o mesmo no Viver Melhor. O nosso compromisso é fazer o mesmo que estamos fazendo aqui, na Casa de Praia, em todas as zonas da cidade. Só temos que celebrar. Parabéns, Manaus, parabéns à cultura”, enfatizou Almeida.

O Plano Municipal de Cultura é um dos compromissos de campanha do prefeito David Almeida e a peça que faltava para completar o chamado “CPF” da Cultura, sigla que significa: Conselho, Plano e Fundo, representando as instâncias básicas que integram o Sistema Municipal de Cultura, um modelo de gestão apresentado pelo Sistema Nacional de Cultura.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, salientou a grande conquista da classe artística. Além disso, anunciou a realização do primeiro “Esquenta” do #SouManaus, na zona Norte da capital.

“Nós estamos fazendo um resgate na nossa sociedade com a sanção deste plano municipal. Para que isso fosse possível, tenho que destacar a coragem do prefeito David Almeida. Quero informar que logo, logo, as festas vão para os bairros. Vamos fazer o primeiro ‘Esquenta’ do #SouManaus no conjunto Viver Melhor. Então, a nossa população pode esperar que muitas novidades vêm por aí”, destacou Cardoso.

Programação

Durante a noite deste domingo festivo para a cultura manauara, o Casa de Praia Zezinho Corrêa recebeu uma programação multicultural com apresentação de segmentos artísticos, entre eles música, teatro e malabarismo.

As principais atrações do evento foram os cantores Uendel Pinheiro e Wanderley Andrade.

Novidades

Além disso, David Almeida aproveitou a oportunidade para anunciar as duas primeiras atrações nacionais do festival #SouManaus Passo a Paço. São os cantores Zeca Pagodinho, que está comemorando 40 anos de carreira, e o roqueiro gaúcho Humberto Gessinger, vocalista da banda Engenheiros do Hawai.

Redação AM POST