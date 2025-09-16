A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito David Almeida detalha ampliação do ‘#SouManaus Passo a Paço’

Prefeito apresentou balanço do “#SouManaus 2025” e revelou novas ações nas áreas de cultura, assistência social e mobilidade urbana.

Por Natan AMPOST

16/09/2025 às 06:00

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta segunda-feira, 15/9, do programa 18 Horas da Rádio Mix, onde apresentou o balanço do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, e anunciou novas ações da Prefeitura de Manaus nas áreas de cultura, assistência social e mobilidade urbana.

Durante a entrevista, o prefeito destacou que a gestão está finalizando o projeto para a construção de um albergue no centro da cidade, destinado a oferecer acolhimento e dignidade às pessoas em situação de rua. “Estamos dando continuidade ao nosso trabalho de justiça social, criando estruturas permanentes para proteger e atender quem mais precisa”, afirmou.

Outro destaque foi a confirmação de uma intervenção viária na zona Centro-Sul, no trecho onde as avenidas Djalma Batista e Mário Ypiranga Monteiro se encontram, próximo ao bairro da União. Segundo o prefeito, serão realizadas desapropriações para abertura de três novas vias, garantindo melhor fluidez até a entrada do Aeroclube. “Esse gargalo está com os dias contados. Vamos abrir alternativas de tráfego para resolver de vez esse problema histórico”, garantiu.

Leia também: Pai de criança agredida por oficial do TJAM diz que filho sofre com dores e traumas: “Só quero Justiça”

Sobre o “#SouManaus”, David Almeida ressaltou os resultados da edição 2025, com mais de 560 mil pessoas em três dias, movimentando R$ 150 milhões na economia local e gerando 10 mil empregos diretos e indiretos. Ele anunciou que a edição de 2026 contará com arquibancadas para ampliar o acesso do público e destacou a importância da corrida “#SouManaus” como parte oficial da programação. “Estamos planejando o ‘#SouManaus 2026’ para que cada vez mais manauaras tenham a oportunidade de viver essa experiência única. Queremos que ninguém fique de fora. E quanto à corrida, ela vai integrar a programação oficial do festival”, disse.

O prefeito reforçou que sua gestão é a que mais investe em cultura na cidade, contrariando expectativas de que, por ser cristão protestante, não priorizaria o setor. “Nós mostramos que é possível unir fé, respeito e compromisso público. Investimos como nunca antes em cultura, garantindo espaço para todos os segmentos”, afirmou.

Como exemplo de justiça cultural, David Almeida citou a história da dona Fátima, moradora da BR-174, que conseguiu pulseiras para todas as noites do festival. “Essa é a essência do ‘#SouManaus’: permitir que pessoas que nunca tiveram essa oportunidade possam viver a experiência cultural da cidade. Isso é justiça cultural”, completou.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

