Prefeito David Almeida diz que espessa nuvem de fumaça em Manaus vem de municípios vizinhos e não de focos de queimada na capital

Manaus/AM– O prefeito de Manaus, David Almeida, reafirmou, nesta sexta-feira, 29/9, que a espessa nuvem de fumaça que vem encobrindo a cidade nos últimos dias não é causada por focos de queimada na capital, mas, sim, de municípios da região metropolitana e do Sul do Estado do Amazonas. Ele informou que, nos últimos dois dias, apenas dois focos de queimadas foram registrados na capital amazonense.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) demonstram que, do último mês de julho até hoje (29/9), foram registrados 14.203 focos de queimadas no Amazonas. Desse total, 53 em Manaus, representando 0,4% do total de ocorrências nos últimos três meses de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Fizemos o nosso dever de casa. Estamos, há três meses, com a campanha ‘Manaus sem Fumaça’. Nos antecipamos com ações, orientações e campanhas educativas junto à população. Não temos focos de queimadas para causar essa fumaça toda. Como o vento vem subindo nessa frente fria que vem do Sul, essa fumaça acaba parando dentro da cidade”, declarou David Almeida, durante entrega de embarcações e motores para comunidades rurais, no bairro São Raimundo.

Para o chefe do Executivo municipal, não é o povo do Amazonas quem está queimando a floresta. Ele explicou que a situação está sendo provocada, principalmente, pelo intenso calor dos últimos dias na região. “O forte calor tem aquecido o mato e o capim seco, gerando grande parte dessas queimadas. O povo das nossas comunidades e do nosso interior é um povo ordeiro e ambientalmente consciente”.