Prefeito David Almeida diz que inicia neste mês retirada de 900 flutuantes irregulares da orla do Tarumã

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou ontem (6), para os próximos dias, a apresentação de um plano de ação para retirada dos flutuantes irregulares da orla do rio Tarumã-Açú. Cerca de 900 flutuantes estão na área causando degradação ambiental.

“Nós estamos trabalhando para poder diversificar ainda mais a nossa proteção ao meio ambiente. Nós temos uma decisão judicial que precisa ser cumprida. Nos próximos dias, vamos finalizar o nosso plano de ação para começar a notificar os flutuantes irregulares que têm na bacia do Tarumã-Açú, são 900 flutuantes e eu tenho certeza que nós vamos fazer a remoção de vários deles, porque muitos estão irregulares, e dessa forma nós estamos contribuindo para preservar a última microbacia da cidade. Nós estamos buscando também com essa decisão preservar os nossos mananciais”, afirmou o prefeito David Almeida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito disse que região virou uma “favela” e que, se nada for feito, o Tarumã corre o risco de virar um novo Igarapé do 40 ou ficar completamente poluído como as bacias do São Raimundo e Educandos.

“Se nós não tomarmos uma atitude hoje, com mais de 900 flutuantes que consomem alimentos, jogam dejetos no igarapé, nós estaremos sendo a geração que cruzou os braços para que aquele igarapé com os maiores mananciais da nossa cidade pudesse ser extinto. E não vai ser na nossa gestão, muito menos na nossa geração, que nós vamos permitir que essa grande bacia do Tarumã seja dizimada pela poluição”, disse.

Redação AM POST