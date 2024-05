Prefeito David Almeida e Falcão convocam população para o evento “Festa do Rei” e lançam campanha de ajuda ao Rio Grande do Sul

O prefeito de Manaus, David Almeida, convocou a população para prestigiar, nesta quarta-feira, 8/5, às 18h30, o evento “Festa do Rei”, que terá o ídolo do futsal “Falcão” como uma das estrelas, no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, zona Oeste. O evento, que é promovido pela Fundação Manaus Esporte (FME), ainda vai direcionar os alimentos arrecadados nas trocas de ingressos para auxiliar as vítimas da calamidade causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

Durante coletiva de imprensa concedida na tarde desta quarta ao lado de Falcão, no mirante Lúcia Almeida, o prefeito agradeceu a presença do craque na capital, que é uma das quatro “Cidades Sul-Americanas do Desporto 2024”, pois isso reforça o potencial esportivo local, inclusive, auxilia a atrair atletas para o Manaus Estrela do Norte, campeão da Taça Brasil de Futsal Adulto Masculino da Primeira Divisão 2023, que vai disputar a divisão de elite da competição neste ano.

“A presença do Falcão aqui vem exatamente nos abrilhantar, um craque, o maior jogador de futsal de todos os tempos. E já aproveitamos a presença dele aqui, fizemos contatos, para que a gente possa trazer material humano para reforçar o Manaus Estrela do Norte, para que a gente possa, disputando a primeira divisão, estar aptos a disputar, quem sabe, uma Libertadores a partir dos próximos anos. Então, é dessa forma que a gente está trabalhando o esporte na cidade”, declarou o prefeito.

O diretor-presidente da FME, Aurilex Moreira, também destacou que a vinda de Falcão contribui para o desenvolvimento do esporte em Manaus e disse que o evento “Festa do Rei” será um grande espetáculo.

“O Falcão vai estar lá juntamente com alguns outros atletas locais, participando de uma grande partida de futsal, demonstrando toda a sua técnica, toda a sua arte, aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é jogar para o futsal, e vai atender todo mundo. Então, portanto, esperamos todos vocês lá no Bergão, a partir das 19h30, para esse grande jogo”, convocou.

Fomento ao esporte

O craque Falcão pediu à população manauara para que doe mais alimentos para envio ao Rio Grande do Sul, além da quantidade que já foi trocada pelos ingressos. O atleta também ressaltou o trabalho da prefeitura para o fomento do esporte.

“O esporte e a educação andam juntos. Quantas crianças que estão aqui praticando esporte sonham em ser atletas? Claro que nem todas vão ser. Mas acho que você iniciar uma atividade física, mesmo que não seja atleta, porém tendo uma atividade como parte da sua rotina diária é muito importante. E quando você tem prefeituras ou pessoas que direcionam para que isso aconteça, a gente fica muito feliz”, enfatizou Falcão.

As entradas para a “Festa do Rei” seguem disponíveis por meio da doação de 1kg de alimento não perecível (com exceção de sal). As trocas podem ser realizadas no ginásio Ninimberg Guerra, no bairro São Jorge, zona Oeste.

A festa do esporte terá a presença de Falcão, além de outros ex-jogadores e personalidades do esporte. A programação contará com partidas festivas entre os craques do futsal e futebol, e alunos dos núcleos do programa “Manaus Esportiva”.