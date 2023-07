Prefeito David Almeida e vice-presidente Geraldo Alckmin vão inaugurar distrito para micro e pequenas empresas em Manaus

Reforçando o protagonismo da Prefeitura de Manaus no fortalecimento econômico da capital, o prefeito David Almeida, e o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, inauguram na próxima terça-feira, 25/7, às 14h, o Distrito de Micro e Pequenas Empresas de Manaus (Dimicro), localizado na rua Prímula, no bairro Distrito Industrial 2, zona Leste.

A atual gestão concluiu em um ano a obra do espaço destinado à instalação de empreendimentos do segmento industrial, que estava há 15 anos abandonado. Sob o gerenciamento da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), o Dimicro será a base para empresas que fornecem equipamentos para o Polo Industrial de Manaus (PIM), utilizem o local, e a expectativa é de 400 empregos diretos sejam gerados, contribuindo para o fortalecimento da Zona Franca de Manaus (ZFM).

“Estamos finalizando os preparativos para oficialmente fazer a entrega do Dimicro, a nossa gestão tem esse olhar diferenciado para a população e com os empreendedores. O Dimicro vai ser uma incubadora com 28 empreendedores, com o apoio da prefeitura e, também, da Suframa. Esse espaço será fundamental para que esses trabalhadores possam desenvolver suas empresas dentro de uma estrutura confortável e adequada”, afirma o prefeito de Manaus.

O local ocupa uma área total de 174.113,42 metros quadrados, cedida pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Criado por meio da lei nº 1.238 de 28 de abril de 2008, o Dimicro foi inaugurado pela primeira vez em 2016, mas nunca foi ocupado por empresas de cunho industrial. Em 2021, a Prefeitura de Manaus viabilizou um estudo técnico para o funcionamento total. Com a lei nº 2.739 de 2021, foram estabelecidas novas providências acerca da administração, ocupação e reforma do espaço.

“A Prefeitura de Manaus vem através da entrega do Dimicro atender uma demanda de quase 20 anos, que é a disponibilização de uma incubadora pública de microempresas de cunho industrial, que já fazem um serviço para o Polo Industrial de Manaus, mas que precisam de um apoio para se tornarem mais fortes e gerarem mais empregos e distribuição de renda pela cidade”, afirmou Radyr Júnior, titular da Semtepi.

No total, o espaço abriga 28 galpões, sendo 10 medindo 235,73 metros; nove com 212,13 metros e outros nove com espaço de 94,78 metros. O Dimicro também conta com áreas comuns, refeitório, sala de qualificação e descompressão, auditório, vestiários, estacionamento e ampliação da estação de tratamento de efluentes.

Novo Dimicro

Em um novo formato, o Dimicro começou a ser reformado em 2022, com recursos do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq). Toda a estrutura dos galpões foi reestruturada, incluindo elétrica e subestação de energia, estrutura para ar comprimido, iluminação adequada, sistema de segurança, reforma interna dos galpões e adaptações de acessibilidade na parte externa.

As empresas foram selecionadas através do edital nº 5606, disponível no Diário Oficial do Município (DOM), e são do ramo da ferramentaria, estrutura metálica, estamparia metálica, bio cosméticos, alimentício, injeção plástica, equipamentos industriais, artigos naturais, tecnologia ambiental, transporte, equipamentos hospitalares, entre outros.

