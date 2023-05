Prefeito David Almeida enfatiza investimentos para impulsionar turismo em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, na noite desta segunda-feira, 1°/5, como parte das comemorações do Dia do Trabalhador, a Casa de Praia Zezinho Corrêa, localizada no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense. O espaço segue as novas tendências mundiais visando impulsionar o turismo na região.

Ao lado do titular da Secretaria Municipal de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior, e do diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, o chefe do Executivo municipal destacou que o espaço onde a Casa de Praia foi construída estava abandonado há 27 anos.

“Essa obra faz parte da estratégia da nossa gestão de impulsionar o turismo na nossa cidade. Infelizmente, Manaus foi construída de costa para os nossos rios e belezas naturais. Na nossa gestão, vamos mudar essa realidade e a inauguração da Casa de Praia Zezinho Corrêa é apenas a primeira obra que vai movimentar o turismo e proporcionar que a população se conecte à natureza”, enfatizou Almeida.

A inauguração do novo espaço contou com uma atração nacional, o cantor Frejat, que, além de cantar os clássicos do ‘Barão Vermelho’, levou as mais de 2 mil pessoas presentes ao delírio com sucessos do rock nacional como ‘Malandragem’, da Cássia Eller.

Convertido em um espaço multiuso, com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato e gastronomia, a Casa de Praia Zezinho Corrêa tem área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo um restaurante, quatro operações de lanchonetes, administração, banheiros, playgrounds, palco, áreas de convivência e área para exposição de artesanato, em um formato modernizado, onde o turista poderá apreciar e adquirir artigos regionais.

O projeto da Casa de Praia Zezinho Corrêa foi pensado de ponta a ponta para ser acessível a qualquer pessoa, por intermédio de rampas e plataformas elevatórias.

“A economia que vai ser gerada aqui já é de 100 empregos diretos. Nos quiosques de gastronomia já vai ter um reflexo positivo aqui para a Ponta Negra, que não tinha um espaço para alimentação e para as famílias visitarem”, destacou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Novos investimentos

David Almeida aproveitou a inauguração para apresentar aos presentes na Casa de Praia Zezinho Corrêa os projetos do Mirante Lúcia Almeida, que será inaugurado em 23 de dezembro deste ano, no centro histórico, e o Parque Rosa Almeida, no Distrito Industrial, zona Sul.

“Queremos oferecer novas opções de lazer para os moradores de Manaus e os turistas que venham para a nossa cidade. Assim, já iniciamos a obra do mirante e vamos inaugurar antes do Natal, como presente para toda a nossa população”, concluiu.

Homenagens

Durante o evento, o prefeito de Manaus destacou a escolha do nome do novo espaço como homenagem ao cantor Zezinho Corrêa, que, se estivesse vivo, completaria 72 anos neste mês. Além disso, o palco da Casa de Praia ganhou o nome do ex-administrador do local, Murilo Rayol. Seu filho, Rodrigo Rayol, esteve presente e demonstrou alegria pela lembrança.

“Fico muito feliz em ver esse espaço reformado e essa lembrança do prefeito de eternizar o nome do meu pai. Só tenho que agradecer e parabenizar a Prefeitura de Manaus”, afirmou Rodrigo Rayol.