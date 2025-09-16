A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Prefeito David Almeida entrega 600 registros definitivos e faz justiça social a famílias do Morro da Liberdade após 133 anos de espera

Prefeito ultrapassa marca de 12 mil títulos concedidos em Manaus e transforma a vida de moradores com segurança jurídica e dignidade.

Por Natan AMPOST

16/09/2025 às 18:25

Ver resumo

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta terça-feira, 16/9, um dos atos mais simbólicos de sua gestão: a entrega de 600 registros definitivos de imóveis a famílias do bairro Morro da Liberdade, zona Sul da capital. A cerimônia, realizada na quadra da escola de samba Reino Unido da Liberdade, marcou um momento histórico para a comunidade, que aguardava pelo direito pleno à propriedade há 133 anos, e fez com que a atual gestão ultrapassasse a marca de 12 mil registros entregues desde 2023.

A iniciativa faz parte do maior programa de regularização fundiária da história da cidade, coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf). A ação garante segurança jurídica, cidadania e dignidade às famílias, além de possibilitar acesso a crédito, valorização patrimonial e investimentos.

PUBLICIDADE

“Este é o sonho de várias gerações. Meus avós, meus pais e tantos moradores que já descansaram esperaram por este momento. Hoje, fazemos justiça social, entregando não apenas um título, mas o registro de imóveis devidamente cartorializado, o que dá às famílias o direito real sobre suas propriedades”, destacou o prefeito David Almeida, ao lembrar histórias de antigos moradores e citar a centenária Dona Antônia, presente à solenidade.

O prefeito também fez um apelo à comunidade para que mais moradores concluam seus cadastros junto à Prefeitura. “São 1.700 lotes no bairro, mas apenas 750 acreditaram neste processo. Muitos pensaram que seria mais uma promessa sem resultado. Estamos aqui provando que é possível mudar essa realidade e transformar a vida das famílias”, reforçou.

PUBLICIDADE

Leia também: TJAM afasta servidor acusado de agredir criança de 8 anos em Manaus

O secretário da Semhaf, Jesus Alves, ressaltou a relevância da criação da pasta, em junho de 2023, como marco para enfrentar os desafios habitacionais de Manaus. “Nossa cidade tem um dos maiores déficits habitacionais do país e milhares de imóveis irregulares. Hoje, após mais de um século de espera e de promessas não cumpridas, entregamos registros definitivos, garantindo às famílias não apenas a posse, mas a propriedade legal. Foi determinação do prefeito que o bairro onde nasceu fosse priorizado. E hoje celebramos juntos essa conquista histórica”, afirmou.

PUBLICIDADE

Emocionada, a moradora Dona Darcy, 68 anos, agradeceu pela conquista coletiva. “Eu vi esse menino crescer. Ele corria pela minha rua, vivia brincando, alegre, amigo de todos e, hoje, ele é um grande homem de Deus e, igual a nós, do povo também”, disse.

O programa de regularização fundiária da Prefeitura de Manaus envolve um conjunto de ações técnicas, jurídicas e sociais, que vão desde o levantamento topográfico até a entrega do registro em cartório, conferindo validade plena às escrituras. Diferente de gestões anteriores, os títulos já são entregues com registro oficial, evitando que o cidadão tenha custos e trâmites adicionais.

PUBLICIDADE

Tradição e memória

Fundado em 1892, o Morro da Liberdade é um dos bairros mais tradicionais de Manaus, conhecido pela sua organização social e forte identidade cultural. O local é berço de manifestações populares, religiosas e artísticas, abrigando símbolos como a escola de samba Reino Unido da Liberdade, palco da solenidade.

“Hoje é um dia histórico não só para o Morro da Liberdade, mas para toda Manaus. Estamos realizando um sonho centenário, transformando vidas e cumprindo nosso compromisso de garantir justiça social e dignidade às famílias da nossa cidade”, concluiu o prefeito David Almeida.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Polícia

PF prende colombianos no Aeroporto de Tabatinga tentando embarcar com mais de 6,4 kg de cocaína

Fiscalização de rotina encontra cocaína em compartimentos ocultos de mochilas.

há 17 minutos

Política

Vereador será expulso do PL por ter chamado Michelle Bolsonaro de “quenga”

A direção nacional e estadual do PL considerou a postura do vereador “inaceitável e reprovável”.

há 18 minutos

Amazonas

Museu do TCE-AM será nomeado em homenagem a Josetito Lindoso

A conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, destacou a importância do legado de Tito para a preservação da história do Tribunal.

há 30 minutos

Famosos

Vaza áudio do jogador do Palmeiras, Vitor Roque, chamando a própria mãe de “vagabunda”

Processo judicial expõe briga tensa do jogador Vitor Roque com a mãe.

há 31 minutos

Brasil

Bolsonaro teve pré-síncope, vômitos e queda de pressão, diz defesa

Ida emergencial ao hospital é permitida, desde que STF receba atestado.

há 49 minutos