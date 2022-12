Prefeito David Almeida entrega Cras totalmente revitalizado no bairro Betânia

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, reinaugurou, nesta quinta-feira, 29/12, o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Betânia, localizado na rua São Lázaro, zona Sul. Ao todo estão sendo revitalizados 17 Cras e 1 Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), fruto de emenda parlamentar do deputado federal Marcelo Ramos, no valor aproximado de R$ 5 milhões.

“Nós vamos reformar todas essas estruturas com os recursos da emenda do deputado Marcelo Ramos, e isso vai dar uma nova cara para a assistência social da nossa cidade. São prédios pequenos, porém, agora, estão bem aconchegantes. As pessoas serão melhor tratadas, melhor atendidas e nós vamos cumprir com o nosso papel que é fazer deste lugar, que é a porta de entrada da assistência social, uma estadia confortável, para que nós passemos a fazer aquilo que se espera da Prefeitura de Manaus, naquilo que se refere à assistência social, e melhorar a vida das pessoas”, assegurou Almeida.

A unidade, gerenciada pela Secretaria Municipal de Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), atende cerca de 14 mil famílias da região e tem por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos sociais nos territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania, como destacou o titular do órgão social, Eduardo Lucas.

“Esses Cras funcionam como uma extensão das casas das famílias. Aqui no equipamento Cras as pessoas têm acesso aos seus direitos, têm acesso ao cadastro único, inserção, atualização, auxílio Bolsa Família e vários outros benefícios que estão disponíveis”, afirmou.

A unidade passou por revisão geral das instalações elétricas, hidráulicas e de lógica, otimização dos espaços das salas de atendimento, sala multiuso e cadastro único, revisão no telhado, bem como nas esquadrias totais, troca de mobiliário, pintura geral e recuperação de piso, além da reforma total nos banheiros com troca de louças sanitárias e instalação de equipamentos de combate a incêndios.

A assistente social, Luana Souza, é moradora do bairro há mais de dez anos, e disse que há muito tempo a comunidade aguardava pelo benefício.

“Para a população da Betânia é uma grande conquista, porque há muito tempo esse Cras estava esquecido, e eu, como assistente social, via muito essa necessidade desta reforma, então nós estamos muito agradecidos como população e que tenham mais realizações para a nossa comunidade”, agradeceu a moradora.

Até o momento, já foram revitalizados e entregues dois Cras, um no bairro Jorge Teixeira e outro mais recentemente no bairro Alfredo Nascimento, zonas Leste e Norte da cidade, respectivamente, além do Creas Prourbis, também no Jorge Teixeira.