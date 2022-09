Prefeito David Almeida entrega mais 45 novos ônibus para renovar frota manauara

Redação AM POST

Como parte do plano de renovação da frota de coletivos urbanos, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, na manhã desta quinta-feira, 29/9, mais 45 novos ônibus, para compor a frota de transporte da cidade. Os novos ônibus já serão incorporados à frota em circulação, oferecendo mais comodidade aos usuários.

“Serão 45 novos ônibus que ainda hoje estarão na garagem, para, a partir de amanhã, estarem à disposição da população. Dessa forma, nós chegamos até esse momento a 191 ônibus e nós temos mais 25 sendo fabricados e ao final do ano serão mais de 220 ônibus entregues na nossa gestão, no transporte coletivo da cidade de Manaus. Nossa meta é ultrapassar, nos quatro anos, mais de 400 ônibus, tornando essa frota uma das mais novas no Brasil. Estamos fazendo os investimentos necessários no transporte coletivo e continuaremos modernizando as frotas”, disse Almeida.

Desde o início desta gestão, já foram entregues 147 novos ônibus à população, um compromisso do prefeito David Almeida que garantiu renovar ao menos a metade da frota até o final de sua gestão. Com a medida, a Prefeitura de Manaus passa a oferecer mais comodidade e segurança aos usuários do sistema.

“Nós estamos investindo e modificando a vida da nossa cidade. Esses ônibus com ar-condicionado têm manutenção diária, são ônibus modernos, a idade média da frota da nossa cidade hoje é 5, 6 anos. Nós temos uma das melhores frotas do Brasil hoje na cidade de Manaus”, pontuou o prefeito.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), os veículos entregues são do modelo Padron, convencionais, com ar-condicionado, e outros Padron com dois eixos, além de veículos do modelo Micrão. O diretor- presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, destacou que os novos veículos irão atender todas as zonas da cidade.

“Esses ônibus são de quatro empresas que atendem todas as zonas da cidade, então todas as zonas recebem esses veículos, de modo que toda a população da cidade será beneficiada. Esses ônibus que estão vindo, eles já são de uma geração com ar-condicionado, modelos diferentes, nova tecnologia, desde a direção, o tipo de freio, enfim, todo o sistema do veículo, muito mais moderno e nós vamos continuar avançando”, afirmou.

Os novos ônibus irão compor as frotas das empresas Expresso Coroado, Vega, Líder e São Pedro, que atendem diversas zonas da cidade de Manaus.