Prefeito David Almeida entrega primeiro ônibus 100% elétrico da região Norte; confira

Manaus/AM– O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta segunda-feira, 4/9, o primeiro ônibus 100% elétrico para o transporte coletivo da cidade. O veículo, carinhosamente batizado como ‘PreservAR’, irá funcionar na linha 125, que tem como objetivo atender a Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

O veículo apresenta layout que lembra uma onça pintada e se assume como agente transformador no processo de descarbonização do ar e cuidados com o meio ambiente. Ele carrega o slogan “Eu sou amigo da Amazônia”, visto os benefícios que irá trazer ao meio ambiente, como destacou David Almeida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Esse é o primeiro de 14 ônibus elétricos que vão transitar no transporte coletivo da cidade de Manaus até o final deste ano. Ainda temos a possibilidade de mais veículos para o ano que vem. Só com este veículo entregue hoje, são 105 toneladas de dióxido de carbono que deixam de ser jogados no ar. Estamos fazendo essa mudança e implementando esse novo conceito, que é mundial. Isso é Manaus avançando e dando exemplo de sustentabilidade para todo o Brasil”, enfatizou Almeida.

Para o vice-prefeito e secretário-chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, a entrega do ônibus elétrico marca a nova era da tecnologia na mobilidade urbana.

“Estamos vivenciando um momento histórico na cidade de Manaus, no que se refere a mobilidade urbana. Hoje, com a chegada do primeiro ônibus elétrico, a Prefeitura de Manaus entra para a era de tecnologia, graças ao apoio importante e parceria com o governo do Estado, que permitiu a chegada do primeiro (ônibus). Outros virão, para que a gente possa melhorar a frota e dar esse padrão de modernidade ao transporte público da cidade de Manaus”, destacou Rotta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O veículo elétrico tem carroceria Caio Millennium de 12 metros de comprimento, suspensão totalmente pneumática do Mercedes-Benz O-500 U e ar-condicionado, assegurando conforto aos usuários. Sua capacidade é de 27 passageiros sentados e 43 em pé, com espaço para uma cadeira de rodas. A autonomia pode chegar a 250 km.

Estudo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, explicou que a escolha pela linha 125 para o primeiro veículo tem a ver com a parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e a Ufam. Durante os próximos meses, os alunos da unidade de ensino realizarão um estudo que indicará os benefícios da implementação do veículo elétrico no sistema de transporte coletivo da cidade.

“Esse ônibus é um ponta de linha, primeiro de uma série que irá chegar. Vale também destacar que fizemos uma parceria com a Ufam, para que sejam feitos os estudos que demonstrem os benefícios ao meio ambiente e esses resultados vão ajudar a nortear os investimentos que serão realizados no futuro pelas prefeituras, pelo Estado. Nós temos as nossas particularidades, um clima mais quente, um asfalto mais abrasivo, um relevo diferente, por isso é importante esse tipo de estudo”, explicou.