Prefeito David Almeida entrega recuperação de trecho da avenida Djalma Batista em tempo recorde

Redação AM POST*

Após oito dias de obras intensas, 24 horas por dia, o prefeito de Manaus, David Almeida, entregou, nesta quinta-feira, 23/2, a avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, zona Centro-Sul, para o tráfego viário, totalmente liberada, com a conclusão da intervenção estrutural, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Os trabalhos seguem agora para a etapa de confecção de drenagem superficial, com a implantação de meio-fio, calçada e sarjeta.

Durante a entrega, o chefe do Executivo municipal assegurou que as seguintes etapas finais já iniciam na noite desta quinta-feira. “Nós aproveitamos o período do Carnaval, dos feriados, para minimizar os efeitos do transtorno que uma intervenção como essa pode causar no trânsito e também para o comércio. Nós, de forma célere, estamos liberando a via, porém a obra não está finalizada, esse asfalto que está aqui é o provisório. Hoje à noite, a partir das 22h, até as 5h, vamos continuar o trabalho de recapeamento. Vamos fazer a recomposição do meio-fio, do canteiro central e vamos ficar trabalhando, nos próximos dias, no entorno da obra, para poder deixá-la da melhor forma possível para a população da cidade de Manaus”, afirmou Almeida.

O prefeito destacou, ainda, a celeridade do trabalho realizado pelas equipes de obras da prefeitura, visto que a primeira estimativa de conclusão era de 20 dias. Nem mesmo as chuvas mais frequentes e intensas desse período do ano atrasou o trabalho.

“Eu quero destacar o ótimo trabalho feito pela Secretaria de Infraestrutura, de todos os nossos servidores que trabalharam 24 horas por dia, dinamizando o nosso trabalho, e trazendo uma economia aos cofres públicos. Utilizamos os nossos próprios servidores e aqui estávamos 24 horas nesse trabalho, para devolver a trafegabilidade total à avenida Djalma Batista”, completou.

A via passou pela obra emergencial de substituição de duas linhas de drenagem profunda de mais de 25 anos de existência, por duas novas e modernas linhas de drenagem de 30 metros de extensão, cada, com mais de 150 servidores da Seminf trabalhando ininterruptamente e de forma célere, em turnos de 24 horas.

Para a realização da obra, as equipes contaram com o apoio de 12 máquinas, entre escavadeiras, trator patrol e rolo compactador, além de 45 caçambas.

“A obra de 20 dias já é uma obra apertada, mas o prefeito, com sua sagacidade e dinamismo, determinou que os esforços não fossem medidos para concluirmos essa obra antes do prazo e devolver a segurança e a trafegabilidade desta via, que é um dos principais corredores viários da nossa cidade”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.