Prefeito David Almeida entrega relatório de ações em 1.000 dias de gestão na CMM

Como parte da agenda de ações pelos 1.000 dias de trabalho celebrados nesta quarta-feira, 27/9, o prefeito de Manaus, David Almeida, visitou a Câmara Municipal de Manaus (CMM) para entregar o relatório com grandes trabalhos e intervenções realizados pela Prefeitura de Manaus. A solenidade aconteceu no plenário Adriano Jorge, na sede da casa legislativa, no bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital.

Na ocasião, o prefeito lembrou que, mesmo com as dificuldades no início da gestão por conta da pandemia da Covid-19, grandes intervenções foram realizadas. “É bom enfatizar que, nesses 1.000 dias de trabalho, tivemos praticamente 400 dias em pandemia, em que estávamos em home office, trabalhando de casa, com as pessoas recolhidas, e, ainda assim, a prefeitura teve muito êxito. Passamos pela maior pandemia da história, depois pela maior enchente da história, agora, enfrentamos aquilo que pode ser a maior vazante, sem a prefeitura deixar de realizar grandes trabalhos e intervenções”, garantiu Almeida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo de 1.000 dias de trabalho, a gestão municipal vem mudando a realidade da cidade de Manaus com grandes avanços e segue fazendo história em todas as áreas da capital com investimentos que impactaram, principalmente a saúde, educação, infraestrutura e o transporte, beneficiando toda a população com melhores serviços ofertados pelo Executivo municipal.

“Realizamos as reformas de mercados e feiras, de praticamente todos os Cras e Creas da prefeitura, na assistência social, mais de 2 mil ruas recapeadas e outras 4 mil revitalizadas. Foram também mais de 252 ônibus novos colocados no transporte coletivo. Saímos de uma cobertura de Atenção Básica à Saúde de 47%, quando recebemos para, agora, com os números atuais do IBGE, de 86%. Quando o Ministério da Saúde reconheceu os números atuais do novo Censo, Manaus já atingiu 86% de cobertura. Algo fantástico, que ultrapassou até a nossa promessa de campanha. Temos também êxito na educação, com a reforma de mais de 330 escolas, e queremos chegar a mais de cem UBSs reformadas”, destacou o prefeito.

A revolução dos 1.000 dias da gestão David Almeida também ocorre na zona rural, como lembrou o chefe do Executivo municipal. “Pela primeira vez, a prefeitura chega ao interior, a partir da zona rural, com o trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura. Nós temos 99,8% de cobertura de luz de LED em Manaus, mais de 321 campos iluminados, complexos esportivos reformados. Estamos fazendo viadutos, passagem de nível, inaugurando novos complexos turísticos e esportivos e, se nesses 1.000 dias nós fizemos muitas entregas, temos muito mais a fazer e entregar para a população de Manaus”, pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST*