Prefeito David Almeida estuda liberar a praia da Ponta Negra para banhistas aos sábados

Redação AM POST

Com o avanço do processo de vacinação contra a Covid-19 e a diminuição no número de novos casos confirmados da doença nos últimos 30 dias na capital do Amazonas, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quinta-feira, 23/9, que estuda a reabertura da praia da Ponta Negra para os banhistas aos sábados. A iniciativa contará com um evento-teste que ainda terá sua data divulgada.

“Na próxima semana, estamos finalizando as discussões para realizar o teste e poder liberar a praia aos sábados. Não estamos em condições de liberar nos domingos. A partir dos próximos dias, vamos anunciar a abertura para os frequentadores e para as pessoas que trabalham na praia e estão sendo impactadas, assim como estender o horário de uso até 18h”, explicou o prefeito.

Em abril deste ano, o prefeito ampliou o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no Complexo Turístico Ponta Negra, com a abertura de uma faixa liberada aos domingos. Três meses depois, o espaço passou a receber também o projeto às quartas-feiras.

A flexibilização de medidas restritivas permitiu o acesso à praia do complexo de segunda a sexta-feira, de 6h as 17h. Não apenas os frequentadores devem respeitar as marcações feitas pelos salva-vidas do Corpo de Bombeiros, mantendo sua segurança, mas também os proprietários de embarcações.

O chefe do executivo municipal frisou que a medida vem também em decorrência da chegada do verão amazônico, além da necessidade de possibilitar que os comerciantes do local também garantam sua renda.

“Estamos em pleno verão amazônico, as pessoas têm necessidade dessa diversão, e nós vamos fazer como um teste. Inclusive, vamos pedir que os frequentadores levem os seus cartões de vacinação que comprovam que eles já tomaram as duas doses do imunizante. Queremos também dar a oportunidade de emprego para aquelas pessoas que trabalham lá na praia e que estão sendo atingidas pela pandemia em função de não estarem funcionando nos dias que têm maior movimento”, concluiu.

Segurança no rio

A Prefeitura de Manaus ressalta que é importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho – até as 17h – e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas.

Os corpos permanentes de segurança, incluindo Guarda Municipal, com ciclopatrulha, a Polícia Militar e bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas até 17h, bem como na segurança e manutenção do patrimônio de todo o complexo. Equipes da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) também reforçam a higiene do calçadão e da praia perene.