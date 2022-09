Prefeito David Almeida fiscaliza avanço do programa ‘Asfalta Manaus’ em diferentes zonas da cidade

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, realizou, nesta quarta-feira, 21/9, uma série de fiscalizações em ações do programa “Asfalta Manaus”, em comunidades consolidadas. O primeiro local visitado foi a Aliança com Deus, localizada no bairro Cidade de Deus, zona Norte. No total, 103 serão totalmente recuperadas, sendo que 99 já foram executadas.

“Essa área do bairro Cidade de Deus está sendo contemplada com 103 ruas no total. Além de várias comunidades, nós vamos fazer a recuperação de todas essas ruas para que possamos ter uma das melhores infraestruturas viárias do Brasil”, disse o prefeito.

Em seguida, a fiscalização seguiu para a rua 4, na comunidade São Lucas, localizada no bairro São José. Na primeira fase do trabalho, a equipe realizou a fresagem e a imprimação. Por fim, foi aplicada a massa asfáltica, garantindo, assim, o recapeamento.

Moradora do bairro há 10 anos, a dona de casa Luiza da Silva, 63 anos, ficou feliz com o resultado dos trabalhos.

“Eu moro aqui há 10 anos e para nós é um privilégio chegar essa obra maravilhosa por aqui. Eu quero dizer que o David Almeida está fazendo um ótimo trabalho para nós na cidade toda, não é só aqui não”, agradeceu dona Luiza.

Na vila da felicidade, no bairro Mauazinho, zona Sul, os serviços iniciaram de forma célere. Na ocasião, o prefeito ouviu os moradores e determinou a reforma da escola municipal Vila da Felicidade. E ainda na zona Sul, 80 vias do bairro Japiim estão programadas para receberem os serviços. Ao todo, 30 ruas já foram executadas.

Para finalizar a série de vistorias, o prefeito determinou celeridade nas obras do bairro Morro da Liberdade, também na zona Sul, onde as equipes trabalham na rua da Copa, com aplicação de aproximadamente 240 toneladas de massa asfáltica.

O titular da Seminf, Renato Júnior, salientou que o objetivo das frentes de obras é atender todas as comunidades consolidadas da capital.

“O prefeito determinou que nós acelerássemos essas obras por conta do inverno que está chegando. Temos as frentes de asfalto, temos frente de revitalizações, de bueiros, de drenagem profunda, são muitas as frentes. Nós temos hoje mais de 30 frentes na secretaria de Obras municipal, essa é a gestão do prefeito David e o nosso trabalho não para”, garantiu Renato Júnior.