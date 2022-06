Prefeito David Almeida fiscaliza reforma da escola municipal Antônio Matias Fernandes e reafirma compromisso com a Educação em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou na manhã desta terça-feira, 31/5, a reforma da escola municipal Antônio Matias Fernandes, localizada no bairro da União, zona Centro-Sul da capital. A unidade de ensino passa por uma ampliação, que vai melhorar os ambientes e assim garantir mais segurança e acessibilidade aos alunos, professores e familiares.

“Após 40 anos, essa é a primeira grande reforma com ampliação aqui na escola Antônio Matias Fernandes, no bairro da União, onde nós estamos colocando elevador para acessibilidade, ampliando as salas de aula, ampliando as estruturas pedagógicas, e trocando toda a fiação e o mobiliário e nós vamos entregar uma escola nos padrões da nossa prefeitura. É isso que nós estamos buscando, dar a excelência na prestação de serviço para a população da cidade de Manaus, também na Educação”, afirmou Almeida.

A escola tem seis salas, e atende alunos do ensino fundamental anos finais, do 6° ao 9° ano, com capacidade de 200 estudantes por turno. No local, foi realizada a troca total do telhado, renovação da parte elétrica e hidráulica, e revitalização da área coberta para atividades lúdicas e esportivas.

A unidade vai contar com uma nova quadra poliesportiva, secretaria, biblioteca, sala de professores, sala de pedagogo, pátio coberto, refeitório, banheiros, sala de reforço, cozinha, espaços compartilhados, em dois pisos com paisagismo, além da implementação de um elevador e rampas, garantindo acessibilidade aos alunos.