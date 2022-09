Prefeito David Almeida inaugura Centro de Mídias Educacionais de Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, inaugurou, na manhã desta sexta-feira, 23/9, o Centro de Mídias Educacionais da cidade. O local, que será administrado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), fica localizado na rua Pedrarias de Avilar, no bairro Japiim, zona Sul da capital, e terá papel fundamental no processo de modernização do ensino municipal na busca pela excelência no serviço.

“Eu chego e me deparo com essa estrutura muito positiva que vai trazer qualidade para o ensino municipal. Nós temos a terceira maior rede de educação do Brasil, só perdendo para São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Pagamos o terceiro melhor salário do Brasil para os servidores da Semed e estamos nessa busca pela excelência também na educação municipal. Estamos e vamos persistir para que nós possamos avançar na educação. Nós temos um ano desafiador, onde precisamos cumprir metas, e esse novo Centro de Mídias abre novos horizontes e perspectiva para o que tem de mais moderno em tecnologia para que possamos repassar o ensino para os alunos”, enfatizou Almeida.

Contando com aparato tecnológico de ponta, equipe de professores especializados, quatro estúdios de gravação que projetarão animações 2D, 3D e Alfa, o Centro de Mídias propiciará a interatividade dos estudantes, por meio de canais tecnológicos e midiáticos, com exibição de Programas Educacionais que serão complementares e suplementares ao reforço escolar.

Tal suporte pedagógico deve proporcionar melhoria nos resultados educacionais e ajudam a tornar a educação de Manaus uma das melhores do país. David Almeida ressaltou que o Centro de Mídias, anteriormente, se localizava dentro da sede da Semed, na zona Centro-Sul, e que agora pode ser utilizado por outras secretarias para ampliar as ações para a população.

“Esse Centro de Mídias funcionava dentro de duas salas na Semed. Era uma contratação realizada em 2018. Nós diminuímos em praticamente 70% o custo e hoje estamos aqui com essa estrutura fantástica que pode ser utilizada não apenas pela Semed, mas também pelas demais secretarias da prefeitura permitindo que possamos ampliar os nossos serviços. Ganha a Educação, ganham os alunos e a sociedade”, afirmou o prefeito.

A secretária da Semed, professora Dulce Almeida, explicou que todo o conteúdo produzido no novo Centro de Mídias estará à disposição da sociedade, por meio da página oficial da Prefeitura de Manaus e da Semed no YouTube e nas redes sociais. Além disso, ela ressaltou o upgrade realizado na estrutura tecnológica da pasta.

“Nós temos os nossos Centros de Tecnologia em algumas escolas, mas as crianças podem acessar de casa esse conteúdo, inclusive nas zonas rural e ribeirinha. A antiga estrutura foi muito bem utilizada, deu a sua contribuição, mas agora estamos com uma realidade diferente. Nós alcançamos 250 mil alunos com esse trabalho nas 510 escolas da prefeitura. Esse serviço será ampliado e melhorado. Tenho certeza que colheremos grandes frutos em um futuro muito próximo”, destacou Dulce.