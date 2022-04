Prefeito David Almeida incentiva e cobra resultados de novos secretários

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta segunda-feira, 4/4, o início dos trabalhos dos novos secretários municipais, que estão em substituição aos que solicitaram o afastamento do posto, respeitando o calendário eleitoral de 2022, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Durante a visita realizada em diferentes secretarias, o prefeito destacou que os novos secretários têm a responsabilidade, juntamente com toda a equipe da prefeitura, de continuar com o trabalho de referência realizado na capital.

“Visitei as secretarias que nós fizemos a troca de secretários para manter a motivação, apresentar os novos secretários, continuar estipulando metas e cobrando resultados, para que nós possamos ter os melhores indicadores para a Prefeitura de Manaus. O compromisso com a nossa cidade vai continuar”, disse o chefe do Executivo municipal.

O novo titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Altervi Moreira, destacou que os trabalhos de limpeza nas diferentes zonas da cidade vão continuar. “Esse desafio foi dado pelo próprio prefeito e o nosso compromisso é manter essa cidade limpa e fazer a diferença com inovações, nós vamos continuar com o trabalho de referência executado pela secretaria”, ressaltou Altervi durante a visita do prefeito a Semulsp.

O médico Djalma Coelho, que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), também agradeceu ao prefeito durante a visita. “A saúde da nossa cidade é reconhecida, é uma vitrine, nosso compromisso vai continuar. Conheço o potencial de cada um aqui da secretaria, e no meu papel de secretário, vou continuar cumprindo o plano de gestão do prefeito e a bater novas metas e marcas para a nossa cidade”, enfatizou Djalma.

Assumindo a titularidade da Casa Civil, o procurador de carreira Rafael Lins Bertazzo lembrou que o compromisso com a administração vai continuar. “Iremos conduzir a Prefeitura de Manaus nas questões administrativas, com muito esforço, empenho e dedicação”, comentou Rafael.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) terá o comando a partir de agora do secretário Renato Júnior. “Sou grato ao prefeito, aqui na secretaria nós estamos prontos para dar a resposta à população dentro daquilo que o prefeito David determina e acredita”, afirmou.

Nomeações

Além do vice-prefeito e titular da Seminf Marcos Rotta, os secretários que foram desligados das pastas em cumprimento à legislação eleitoral, são: Pauderney Avelino (Secretaria Municipal de Educação – Semed), Sabá Reis (Semulsp), Tadeu de Souza (Casa Civil), Shádia Fraxe (Semsa) e Platiny Soares (Subsecretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer – Semjel).

Os novos titulares das secretarias são: Dulce Almeida (Semed), Altervi Moreira (Semulsp), Rafael Lins Bertazzo (Casa Civil), Djalma Coelho (Semsa), Aurilex Moreira (Semjel), Emerson Castro (Fundo Manaus Solidária), Wanderson da Costa (Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal – Semacc) e Renato Frota Magalhães (Seminf).

As nomeações foram publicadas na edição nº 5.316, do Diário Oficial do Município (DOM), da última sexta-feira, 1º/4.

Conforme o TSE, o afastamento, que pode ser temporário ou definitivo, a depender da função exercida, tem o objetivo de evitar o abuso do poder econômico ou político nas eleições, por meio do uso da estrutura e de recursos aos quais o servidor tem acesso.