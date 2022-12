Prefeito David Almeida investe em Natal do resgate da autoestima dos manauaras

Redação AM POST

Depois de dois anos críticos de pandemia da Covid-19, a Prefeitura de Manaus presenteia a população de Manaus com uma programação especial de Natal. Além da decoração na Ponta Negra e nas principais vias da cidade, shows abrem oficialmente a programação do “Natal das Águas – Luz da Esperança”.

Para o prefeito David Almeida (Avante), o capricho no cuidado da cidade com a revitalização de vias, praças, espaços públicos e as festividades natalinas marcam a volta por cima que Manaus dá após os momentos difíceis da pandemia.

“Nossa cidade sofreu muito ano passado durante a pandemia e nós estamos resgatando a autoestima da população, e o Natal é exatamente isso, essa alegria. Desde o dia 23 de outubro, em que lançamos o Natal das Águas, para cá, toda noite a população tem vindo e tem prestigiado”, destaca o prefeito.

No complexo turístico Ponta Negra, a população confere árvore de Natal com mais de 30 metros de altura; um dos maiores presépios com movimentos do Brasil; Papai Noel em trenó; além de espaços como um túnel iluminado no calçadão da Ponta Negra, com milhares de pequenas luzes, que se tornou ponto obrigatório das famílias para fotos.

E na noite deste sábado, 10/12, a prefeitura entregou o “Presépio Flutuante”, que integra a programação do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste da cidade. O presépio, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e pelo Fundo Manaus Solidária, possui 50 metros de comprimento por 12 de largura e irá percorrer 38 comunidades ribeirinhas, levando brinquedos e cestas básicas.