Prefeito David Almeida lança ‘Auxílio Empreendedor 2022’ e ‘English Manaus’ para trabalhadores afetados pela pandemia

O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou o lançamento dos programas ‘Auxílio Empreendedor’, com o valor de R$ 500 pago em parcela única, e do ‘English Manaus’, curso gratuito de língua inglesa, para beneficiar 5 mil trabalhadores da capital afetados pela pandemia. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira, 31/8, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), localizado no Parque 10, zona Centro-Sul.

“Os empreendedores foram uma das categorias mais prejudicadas com a pandemia. No ano passado, a gente fez o Auxílio Empreendedor. Neste ano, renovamos de R$ 300 para R$ 500, como fizemos também com o Auxílio Aluguel. Estamos também melhorando as estruturas das nossas galerias para que os empreendedores possam ser treinados. Nós temos uma secretaria bem atuante e de portas abertas para que esses empreendedores possam ter todo o suporte para melhorar a qualidade do seu serviço”, afirmou Almeida.

O “Auxílio Empreendedor” será coordenado pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e tem como objetivo impulsionar negócios e fortalecer o ambiente empreendedor na capital. As inscrições para atender 3 mil empreendedores, iniciam já nesta quarta-feira e seguem até o dia 14/9. O pagamento do auxílio será realizado no mês de outubro.

Outra novidade apresentada pelo prefeito David Almeida foi o anúncio da plataforma “English Manaus”, que será um curso de inglês online para 2 mil empreendedores aprenderem um segundo idioma.

“O curso terá a duração de 10 meses, sendo quatro horas semanais. É uma outra plataforma que vamos colocar à disposição dos nossos empreendedores, até porque nós estamos trabalhando a questão turística na cidade de Manaus. Se nós observarmos, estamos preparando Manaus para grandes acontecimentos, para grandes eventos. Estamos preparando Manaus com uma condição turística sem precedentes na nossa história”, enfatizou o prefeito.

Segundo o secretário da Semtepi, Radyr Jr, em 2021, Manaus foi considerada, pelo instituto Connected Smart Cities, a terceira cidade de maior cultura empreendedora do País. Para ele, a missão é transformar a capital amazonense em líder no Brasil.

“Em 2022, nós seremos a primeira cidade do País de maior cultura empreendedora com esse trabalho que estamos fazendo na cidade de Manaus. O inglês é a língua universal da inovação. A nossa secretaria e o prefeito David Almeida vêm implementando uma política voltada ao turismo e empreendedorismo muito forte. Então, nessas ações transversais, conversando com a equipe da Semtepi, nós estamos colocando essas duas mil vagas do ‘English Manaus’. Esse apoio vai ser de muita valia para os empreendedores que recebem os turistas de fora”, citou Jr.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, essa iniciativa da gestão municipal garante que o empreendedor possa impulsionar o seu trabalho.

“O primeiro auxílio foi de R$ 300 e agora avançamos para R$ 500, dando o subsídio necessário para que o empreendedor possa impulsionar o seu negócio e que consiga trazer uma novidade para dentro do seu ambiente de trabalho. Esse recurso vai ajudar a fazer todo esse impulsionamento que ele já está preparado a fazer”, informou Costa.

Requisitos

O auxílio é destinado a empreendedores, permissionários e informais maiores de 18 anos, residentes em Manaus, que estejam ativos e com registro atualizado nas galerias populares e locais administrados pela Prefeitura de Manaus.

Quem atender a todos os critérios irá receber o valor direto na conta bancária informada no formulário de cadastro. Para isso, os dados precisam estar corretos e atualizados.

O Programa Auxílio Empreendedor segue a Lei n° 2.915, de 21 de junho de 2022, que é regulamentada pelo Decreto Municipal n° 5.364, de 26 de julho de 2022.