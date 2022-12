Prefeito David Almeida lança o portal ‘Asfaltômetro’ para atualizar dados sobre o programa ‘Asfalta Manaus’

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, nesta quarta-feira, 14/12, o “Asfaltômetro”, site com informações sobre o “Asfalta Manaus”, maior programa de pavimentação urbana da capital amazonense. O endereço www.asfaltometro.com.br contém todas as informações com dados atualizados e mapas identificando o recapeamento da referida zona e seus respectivos bairros e ruas.

Continua depois da Publicidade

Durante solenidade realizada no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, bairro Compensa, zona Oeste, David Almeida afirmou que a ferramenta dará mais transparência aos serviços executados na gestão.

“O programa chamado ‘Asfalta Manaus’ nunca teve tanta transparência na história desta cidade, e esta é mais uma ferramenta de fiscalização da população. Nós vamos entregar esses relatórios a todos os órgãos de controle, e as nossas ações são pautadas sempre pela transparência, então não temos nada a esconder e vamos continuar prestando as informações de forma necessária e pertinente a cada área e buscar, assim, fazer mais com menos. Buscar na eficiência a efetiva prestação de serviços”, assegurou o prefeito.

O “Asfaltômetro” vai contar também com notícias e informações relevantes, além da contagem da quantidade de vias que já receberam o novo asfaltamento. O titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, destacou que desde o lançamento do “Asfalta Manaus”, há seis meses, em parceria com o Governo do Estado, 1.635 ruas, avenidas, becos e vielas foram totalmente recuperadas.

Continua depois da Publicidade

“Em seis meses, asfaltamos 1.635 ruas com mais volume de trabalho, com mais frentes de obras. Em seis meses fizemos o dobro do que fizeram em seis anos na administração anterior. O ‘Asfalta Manaus’ é uma parceria que tem dado certo, e quem ganha é a população”, completou.

As vias receberam o serviço de fresagem, que é a retirada de todo o asfalto desgastado, com a preparação da base (solo), na sequência, a aplicação do novo recapeamento asfáltico, que contém cinco centímetros de espessura, padrão utilizado em todas as vias atendidas pelo “Asfalta Manaus” nas mais diversas zonas da cidade.

Continua depois da Publicidade

Asfaltômetro

O portal foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) e será atualizado a cada 30 dias, com a contagem e identificação de todas as vias atendidas que já receberam recapeamento, por meio da Seminf. O endereço www.asfaltometro.com.br já está à disposição dos usuários.

Continua depois da Publicidade

O programa “Asfalta Manaus” tem a meta de recapear 10 mil ruas em toda a capital, dando atenção às ruas que estavam abandonadas, nos locais mais críticos da capital amazonense, e mudar a malha viária da capital, com um serviço de qualidade e mais durabilidade.