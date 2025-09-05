A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Prefeito David Almeida lidera colegiado integrado para garantir segurança e organização do ‘#SouManaus 2025’

O encontro reuniu representantes de secretarias municipais, órgãos estaduais, federais e do Judiciário.

Por Jonas Souza

05/09/2025 às 21:32

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, comandou nesta sexta-feira (5), às 16h, a primeira reunião do colegiado integrado do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, realizada no mirante Lúcia Almeida. O espaço, que concentra a base do colegiado, também servirá como central de monitoramento do festival.

Leia mais: ‘#SouManaus Passo a Paço 2025’ inicia com reforço histórico na segurança para três dias de festival

O encontro reuniu representantes de secretarias municipais, órgãos estaduais, federais e do Judiciário, consolidando uma estrutura de comando unificada. O objetivo é garantir segurança, organização e o pleno funcionamento do maior festival de artes integradas gratuitas do Brasil.

“Estamos com todas as secretarias integradas. Temos, aqui, órgãos do município, do Estado, do governo federal e do Judiciário, com uma estrutura preparada para receber vocês com segurança e oferecer o melhor em entretenimento e diversão. O ‘#SouManaus’ se preocupa com a segurança de todos. Tenham a certeza de que serão bem assistidos e viverão algo maravilhoso”, destacou David Almeida.

Visita aos palcos e incentivo à equipe

Antes da reunião, o prefeito percorreu os palcos do festival, conversou com servidores e incentivou o público presente. Ele reforçou o compromisso da Prefeitura de Manaus em oferecer lazer, cultura e valorização da identidade amazônica.

Ações integradas durante o festival

O colegiado do “#SouManaus” envolve equipes das áreas de fiscalização, mobilidade, saúde e segurança pública, que atuarão de forma integrada ao longo dos três dias de evento. Entre as medidas definidas estão:

  • fiscalização sanitária em pontos de venda de alimentos e bebidas;

  • ordenamento do comércio ambulante;

  • monitoramento do trânsito;

  • reforço no policiamento no centro histórico.

Agenda do prefeito

Ao final da reunião, David Almeida ressaltou sua decisão pessoal de guardar o sábado, mas assegurou que acompanhará parte da programação no domingo.
“Me recolho para guardar o sábado. Desejo um bom evento a quem for participar e, amanhã, estarei presente para acompanhar parte da programação”, afirmou o prefeito.

Com esta coordenação integrada, a Prefeitura de Manaus busca consolidar o “#SouManaus Passo a Paço 2025” como um festival de grande impacto cultural e turístico, marcado pela segurança e pela valorização da identidade local.

