Prefeito David Almeida participa do velório de Amazonino em Manaus e destaca sua importância: “a maior de todas as lideranças”

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta quinta-feira, 16/2, do velório do ex-governador do estado, Amazonino Mendes, realizado no Teatro Amazonas, Centro. O político morreu no último domingo, 12, em São Paulo (SP), em decorrência de problemas respiratórios.

Acompanhado pelos secretários municipais de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, e de Comunicação (Semcom), Israel Conte, o prefeito de Manaus fez questão de destacar a importância política de Amazonino Mendes para o desenvolvimento do estado e da capital. Por isso, reiterou que a Prefeitura de Manaus irá prestar duas homenagens em pontos da cidade.

“Amazonino foi um visionário, um homem à frente do seu tempo. Ele foi prefeito de Manaus três vezes e vai receber homenagem como tal. O Parque ‘Gigantes da Floresta’ vai se chamar ‘Prefeito Amazonino’. Ele foi governador por quatro oportunidades e a maior avenida da zona Leste, que é a cara dele, pois cuidou muito dos pobres, a Autaz Mirim, passa a se chamar ‘Governador Amazonino Mendes’. Uma homenagem como prefeito e uma como governador, é o que a Prefeitura de Manaus vai fazer neste momento. Consultei a família e eles ficaram satisfeitos com a homenagem justa a um homem que trabalhou e realizou muito para este estado e a esta cidade”, enfatizou Almeida.

Ao ser questionado sobre o legado deixado pelo ex-governador do Amazonas, David Almeida frisou os feitos realizados durante os 40 anos de vida pública.

“Você olha para Manaus, tem o Hospital 28 de Agosto, as grandes obras, a UEA (Universidade do Estado do Amazonas), as grandes avenidas, a transformação que ele fez na saúde, na educação. O Amazonino foi muito grande e penso que desde a democratização, desde o regime militar, ele foi a maior de todas as lideranças. Ninguém alcançou e conquistou tanto espaço quanto ele. Ele veio de uma escola do Gilberto Mestrinho, teve os méritos próprios, a luz própria e se tornou o governante com mais tempo à frente do Governo do Estado e da Prefeitura de Manaus”, finalizou.