Prefeito David Almeida presta homenagem à servidora da Semsa antes da aposentadoria

O prefeito de Manaus, David Almeida, nesta quinta-feira, 18/8, fez questão de agradecer pessoalmente a servidora da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Maria de Lourdes Mota de Menezes, pelos 26 anos de serviços prestados com muito zelo à população manauara.

“Ontem, assinei a aposentadoria da Lourdes e, hoje, fiz questão de vir até a unidade Gilberto Mestrinho para dar um abraço e agradecer por todo o empenho e dedicação à população de Manaus”, afirmou o prefeito.

Continua depois da Publicidade

A profissional, que atuou nos últimos anos na Unidade Básica de Saúde (UBS) Gilberto Mestrinho, no bairro Cidade Nova, zona Norte, irá se aposentar nesta sexta-feira, 19/8.

Maria de Lourdes admitiu que não sabia da novidade e que foi surpreendente, quando a diretoria da UBS informou que tinha uma pessoa na recepção querendo falar com ela. A servidora não esperava que fosse o prefeito David Almeida.

“Meu dia começou normal. Não sabia que a minha aposentadoria tinha sido assinada. Cheguei ao trabalho e fui para o meu posto. Demorou um pouco e me chamaram falando que tinha uma pessoa querendo falar comigo na administração. Quando vi, para a minha emoção, era o prefeito David Almeida me desejando parabéns pela minha aposentadoria e agradeceu por todos os anos de trabalho. Eu fiquei muito emocionada pela surpresa. Não esperava por isso e eu agradeço ao prefeito, porque a cada dia vejo que ele é um homem que pensa no povo. Ele olhou para mim e fez questão de ir me abraçar no último dia de trabalho”, afirmou a servidora.