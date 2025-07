Prefeito David Almeida prestigia posse de novas desembargadoras e destaca equidade no Judiciário

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, na manhã desta segunda-feira, 28/7, da cerimônia de posse das magistradas Lia Maria Guedes de Freitas e Ida Maria Costa de Andrade ao cargo de desembargadoras do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJ-AM). A solenidade foi realizada no auditório do centro administrativo Desembargador José de Jesus Ferreira Lopes, anexo à sede do TJ-AM, na zona Centro-Sul da capital.

Com a ascensão das duas juízas, a Corte passa a contar com 10 mulheres em sua composição atual de 26 membros, alcançando o percentual de 38,4% de representatividade feminina no 2º Grau do Judiciário amazonense, um avanço histórico, viabilizado, em parte, pela Resolução nº 525/2023 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que promove maior equidade de gênero nos tribunais do país.

A juíza Ida Maria foi promovida por merecimento, a partir de uma lista exclusivamente feminina, enquanto Lia Maria ascendeu pelo critério de antiguidade, por aclamação. Ambas já atuavam como juízas convocadas, substituindo desembargadores aposentados.

Presente à cerimônia, o prefeito David Almeida destacou o simbolismo do momento e a importância da presença feminina nas instituições públicas.

“Essa posse é mais que uma cerimônia formal, é um sinal claro de que a competência, a dedicação e a sensibilidade das mulheres estão moldando o presente e o futuro das nossas instituições. O tribunal de Justiça dá um exemplo que precisa ser replicado em outros espaços de poder. Em nossa gestão, 20 mulheres ocupam cargos estratégicos no primeiro e segundo escalões da prefeitura, como secretárias e subsecretárias. E isso tem feito a diferença. A presença feminina traz um olhar mais atento, humano e eficiente para a administração pública”, afirmou.

O prefeito também fez questão de parabenizar publicamente as novas desembargadoras. “Parabenizo as doutoras Lia Guedes e Ida Maria pela merecida promoção. Suas trajetórias honram a magistratura amazonense e inspiram uma nova geração de mulheres a ocuparem espaços de liderança com ética, competência e dedicação”, disse.

O presidente do TJ-AM, desembargador Jomar Ricardo Fernandes, emocionou-se ao relembrar momentos de convivência e admiração pelas duas novas desembargadoras. Ele enfatizou a humildade, generosidade e empatia de Lia Guedes, afirmando que sua chegada engrandece a Corte e fortalece os valores humanos dentro do Judiciário. Em relação a Ida Maria, exaltou sua longa trajetória de mais de 30 anos na magistratura e seu compromisso constante com o aperfeiçoamento e a excelência, reforçando os laços familiares e afetivos que unem suas histórias.

“Vocês, Marias, são especiais. Vocês, mulheres, são divinas. Sejam muito bem-vindas novamente. A presença feminina mostra-se cada vez mais firme e marcante nos espaços de decisão e liderança do Judiciário”, declarou o presidente.

Também presente à solenidade, o ministro e corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell Marques, elogiou a trajetória das magistradas e destacou a relevância da representatividade feminina no fortalecimento das instituições. Para ele, a atuação de Lia e Ida contribui diretamente para o desenvolvimento do Amazonas e para a promoção de uma Justiça mais sensível e comprometida com os valores democráticos.

“A ascensão das novas desembargadoras representa um ganho para o Judiciário e para a cidadania. Elas inspiram com seus exemplos de dignidade, dedicação e busca pela excelência”, pontuou.

A cerimônia contou com a presença de diversas autoridades e foi marcada por homenagens emocionadas. As duas novas integrantes do Pleno do TJ-AM possuem carreiras consolidadas e são reconhecidas por sua atuação técnica, compromisso institucional e contribuição à Justiça no Estado.

Com a posse de Lia e Ida, o TJ-AM avança em representatividade e reafirma seu compromisso com os princípios democráticos, a equidade de gênero e a promoção de uma Justiça mais plural e humanizada.