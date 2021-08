Prefeito David Almeida pretende construir ciclovia na Ponta Negra em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Pela primeira vez, a gestão do prefeito David Almeida está planejando a construção de ciclovias e outras melhorias para a capital em parceria com o Comando Militar da Amazônia (CMA). Com esse objetivo, o prefeito reuniu-se na manhã desta segunda-feira, 23/8, com o general do Exército Estevam Cals Teophilo Gaspar de Oliveira, para tratar inicialmente da construção de uma ciclovia na Ponta Negra.

“Estou aqui no Comando Militar da Amazônia com a minha equipe, para buscar a parceria com o Exército, a engenharia deles, para iniciarmos a construção da ciclovia na Ponta Negra. Este é só o primeiro de muitos projetos que estão por vir dessa parceria inédita. Teremos novidades nos próximos dias, e a população pode acompanhar nossos trabalhos”, salientou David Almeida.

O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, também participou da reunião e destacou o trabalho da prefeitura, que tem o objetivo de realizar toda a reestruturação da rede cicloviária, com o planejamento municipal para revitalização de 31 quilômetros de ciclorrotas e ciclofaixas pela capital.

“Estamos empenhados nesse objetivo de trazer mais ciclovias, mais qualidade de vida para a nossa população. Essa é a determinação do prefeito, e pela primeira vez temos a parceria com o Exército, para construir uma Manaus melhor”, disse Martins.

O IMMU, por meio do Departamento de Educação de Trânsito, tem realizado também diversas ações nas ruas de Manaus, como panfletagem educativa com a participação dos ciclistas, ações de manutenção de bicicletas (realizada pelos grupos de ciclistas), palestras on-line, entre outras.