Prefeito David Almeida promete edição do festival #SouManaus ainda maior em 2024

Manaus/AM – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, na sexta-feira, 8/9, um balanço geral da edição 2023 do #SouManaus Passo a Paço, o maior festival de artes integradas do Norte do Brasil, que aconteceu de 5 a 7/9, no centro histórico, e prometeu algo maior no ano que vem. O evento reuniu 420 mil pessoas.

Questionado sobre o que será modificado para a edição de 2024, David Almeida anunciou que o festival será ainda maior, contando com uma grande atração internacional e mais atrações nacionais, além dos artistas locais e regionais.

“Ano que vem faremos um evento maior do que esse, nós vamos ter que trazer mais atrações internacionais, ao invés de uma. E eu tenho certeza que vamos conseguir dar à cidade de Manaus o que há de melhor também na cultura”, concluiu.

David destaca que o evento ficou marcado, além dos grandes shows, pelos números significativos como o aumento de 70% da ocupação da rede hoteleira e mais de R$ 21 milhões gerados com o consumo durante o festival.

