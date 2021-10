Prefeito David Almeida prorroga ‘Auxílio Manauara’ por mais três meses

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O prefeito David Almeida anunciou nesta sexta-feira, 22/10, que irá prorrogar o Auxílio Manauara por mais três meses, totalizando mais de R$ 96 milhões investidos no programa de transferência de renda no primeiro ano de gestão. Com isso, as mais de 40 mil famílias beneficiadas têm a renda de R$ 200 garantida até o final de janeiro de 2022.

“Estamos prorrogando o auxílio por mais três meses, por entendermos que essa renda tem sido um diferencial na vida das famílias manauaras. Para você que é beneficiário, portanto, nós estamos fazendo esse anúncio para celebrarmos e comemorarmos o aniversário de Manaus. Parabéns a todos vocês. Esse auxílio é o mais longínquo das capitais”, enfatizou o prefeito David Almeida.

O Auxílio Manauara foi o primeiro programa social da Prefeitura de Manaus, lançado em fevereiro deste ano, com primeira parcela sendo paga ainda nos primeiros 90 dias de gestão. Beneficiando inicialmente 40 mil famílias, o programa foi reforçado após o redirecionamento de emenda parlamentar do ex-vereador Roberto Sabino.

“A Semasc está cumprindo o seu papel, estando presente na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade da cidade de Manaus. Além do Auxílio Manauara, atuamos diretamente no Auxílio Operação Cheia 2021 que beneficiou quase 4 mil famílias atingidas pela cheia histórica do rio Negro. Diante do grave quadro de insegurança alimentar no país, recentemente inauguramos o restaurante Prato do Povo Viver Melhor I, que beneficia mais 500 pessoas diariamente, além das milhares de refeições servidas em seis Cozinhas Comunitárias e um Restaurante Popular. São muitas ações que têm sido realizadas pelo prefeito David Almeida, todos os dias, de forma a garantir os direitos daqueles que mais precisam de nós”, declarou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

O cronograma de pagamento continua sendo baseado no mês de nascimento do beneficiário e pode ser consultado em auxilio.manaus.am.gov.br.

Pagamento da 9ª parcela iniciou nesta sexta-feira

Seguindo o calendário, iniciou nesta sexta-feira, 22/10, o pagamento da 9ª parcela do Auxílio Manauara.

22/10 (sexta-feira) – janeiro e fevereiro

25/10 (segunda-feira) – março e abril

26/10 (terça-feira) – maio e junho

27/10 (quarta-feira) – julho e agosto

28/10 (quinta-feira) – setembro e outubro

29/10 (sexta-feira) – novembro e dezembro + 410 novos beneficiários inseridos em agosto Continua depois da Publicidade

Sobre o Auxílio Manauara

O programa é destinado a dois públicos: famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, com crianças até 36 meses de idade e se for família unipessoal, idoso acima de 60 anos; e trabalhador informal, a partir dos 18 anos, com crianças até 36 meses de idade ou família unipessoal. Em ambos os casos, a família deve ter renda mensal de até R$ 178 por pessoa.