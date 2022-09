Prefeito David Almeida reafirma compromisso de transformar a educação de Manaus em referência no país

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta segunda-feira, 12/9, do 1º dia do II workshop da Divisão de Avaliação e Monitoramento (DAM), realizado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul. Acompanhado pela titular da Semed, Dulce Almeida, o gestor municipal reafirmou o compromisso da sua administração de transformar a educação básica do municipal em uma das melhores do Brasil.

Durante a sua participação, o prefeito de Manaus afirmou que está vendo o trabalho realizado pela direção da Semed e pelos educadores, e acredita que Manaus pode alcançar um lugar de destaque em nível nacional.

“Eu vejo o empenho que vocês estão tendo e nós vamos juntos buscar, remar na mesma direção, para que possamos atingir os melhores índices educacionais, um índice que nunca alcançamos, mas que possamos conseguir a partir de agora, com o trabalho que está sendo desenvolvido pelo corpo da Semed, juntamente com todos os nossos servidores. Eu sonho um dia chegar aqui e falar que vocês são os melhores professores e educadores do Brasil, e isso é possível”, destacou o gestor.

A edição de 2022 do workshop tem como tema a apropriação e o uso dos resultados das avaliações externas, e conta com a participação dos chefes das Divisões Distritais Zonais (DDZs), assessores e pedagogos das unidades de ensino.

“É necessário que a gente possa fazer todos os planejamentos para que possamos alcançar os nossos objetivos. Eu sou alguém determinado por resultados. Eu me programei a buscar resultados. Eu vejo uma reunião como esta, de fundamental importância para que a gente consiga chegar e alcançar esses índices. A educação é a cereja do bolo. Eu tenho certeza e convicção de que seminários e encontros como este servem para indicar o caminho”, enfatizou Almeida.

A titular da Semed, Dulce Almeida, reafirmou o seu compromisso de melhorar a qualidade de ensino do município.

“Educação é bem difícil, não é fácil não. É um processo contínuo, que não pode ter quebras. A gente vem de uma pandemia. Enfim, são muitas coisas técnicas que a gente precisava se ater, mas eu garanto que quando o prefeito sair desta prefeitura, ela terá a melhor educação municipal do Brasil”, finalizou.