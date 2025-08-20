A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito David Almeida reafirma cooperação com as Forças Armadas durante troca de comando do CMA

Prefeito destaca importância da parceria entre Prefeitura e Exército em áreas como infraestrutura, defesa civil, saúde e proteção ambiental na região amazônica.

Por Natan AMPOST

20/08/2025 às 05:40

Notícias de Manaus – Na noite desta terça-feira (19/8), o prefeito de Manaus, David Almeida, esteve presente na solenidade de passagem de comando do Comando Militar da Amazônia (CMA), realizada no Campo de Formatura da sede da instituição, localizada no bairro Ponta Negra, zona Oeste da capital amazonense. O evento marcou a transmissão do cargo do general de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves para o general de Exército Luiz Gonzaga Viana Filho, simbolizando uma continuidade na liderança militar da região e reforçando a parceria entre a Prefeitura de Manaus e as Forças Armadas.

Durante a solenidade, David Almeida destacou a importância estratégica do Exército Brasileiro para a Amazônia e enfatizou a relevância do trabalho conjunto entre a gestão municipal e as Forças Armadas em áreas essenciais para a população da capital e da região.

“Estar aqui hoje é uma demonstração do respeito e da confiança que temos no trabalho do Exército Brasileiro. Manaus é uma cidade estratégica para o país, e a união entre a gestão municipal e as Forças Armadas garante avanços importantes para a nossa população. Quero registrar meu agradecimento ao general Costa Neves pelo trabalho realizado e desejar êxito ao general Viana Filho, com quem reforço nossa disposição de caminhar juntos pelos interesses da Amazônia e do Brasil”, afirmou o prefeito.

A cooperação entre o município e o Exército vai além de simples eventos protocolares. Ela engloba ações conjuntas em diversas áreas estratégicas, incluindo infraestrutura e mobilidade urbana. Entre os projetos realizados em parceria, estão o apoio técnico e de engenharia na construção de ciclovias, recuperação de vias, obras de drenagem e outros serviços voltados para a melhoria da mobilidade na capital.

Além disso, o Exército atua em defesa civil e ajuda humanitária, oferecendo suporte logístico durante cheias e secas, e auxiliando comunidades isoladas da região. Em situações de emergência, a atuação conjunta entre Prefeitura e Forças Armadas garante maior eficiência no atendimento à população e na execução de obras de infraestrutura.

A parceria também se estende a setores como saúde, educação, proteção ambiental e ao serviço militar obrigatório. A Prefeitura, em conjunto com o Comando Militar da Amazônia, realiza atendimentos diretos à população e garante suporte administrativo e logístico para serviços militares na capital e em municípios do interior do Amazonas.

O evento contou ainda com a presença do secretário municipal chefe da Casa Militar, capitão William Dias, do subsecretário subchefe da Casa Militar, capitão Renato Mota, de autoridades civis e militares, além de representantes de diferentes segmentos da sociedade amazonense, reforçando a integração entre a gestão municipal, as Forças Armadas e a população.

O Comando Militar da Amazônia é responsável por uma área de abrangência estratégica que inclui os Estados do Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima, compondo a 12ª Região Militar. A atuação da corporação é fundamental para a defesa nacional, a integração territorial e o desenvolvimento sustentável da região amazônica, desempenhando papel central na segurança e no progresso da Amazônia brasileira.

