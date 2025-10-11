Prefeito David Almeida realiza plantio simbólico de oliveiras na fase final do restauro da praça dos Remédios em Manaus

Notícias de Manaus – Em um gesto carregado de simbolismo, o prefeito de Manaus, David Almeida, participou na tarde desta sexta-feira (10/10) do plantio de oliveiras na Praça dos Remédios, no Centro Histórico da capital amazonense. O ato marcou o avanço das obras de restauração completa do espaço centenário, atualmente em fase final de acabamento, e que será entregue à população como um dos presentes pelos 356 anos de Manaus, comemorados no próximo dia 24 de outubro.

Acompanhado do vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, David Almeida destacou que o plantio representa um marco de renovação urbana e simbólica para a cidade. “Estamos plantando uma oliveira aqui na Praça dos Remédios. Daqui a 100 anos, essa árvore ainda estará aqui. Hoje é um plantio histórico, que simboliza a restauração completa deste importante espaço público. Estamos devolvendo dignidade ao Centro, aos seus moradores e à cidade de Manaus”, afirmou o prefeito.

Resgate urbano e social

Antes do início das obras, a Prefeitura realizou um trabalho integrado de assistência social voltado às pessoas em situação de rua que viviam no entorno da praça. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e incluiu escuta qualificada, encaminhamentos para abrigos, atualização cadastral e inclusão em programas sociais e de saúde.

O vice-prefeito Renato Junior ressaltou que a revitalização do Centro Histórico não se limita às obras de infraestrutura, mas contempla também um olhar humano. “A gestão cuida da revitalização física, com paisagismo, iluminação e segurança, mas também das pessoas que antes viviam aqui. Esse trabalho inclui oferecer acolhimento e oportunidades a quem mais precisa”, afirmou.

Patrimônio da memória manauara

A Praça dos Remédios, também conhecida como Praça Torquato Tapajós, é uma das mais antigas de Manaus. Referenciada em mapas desde 1856, o local era conhecido originalmente como “Largo dos Remédios” e ganhou a atual configuração a partir de 1899, quando foi construída sua escadaria histórica.

Com cerca de 5 mil metros quadrados, a praça é um dos símbolos da Belle Époque manauara, preservando elementos como pavimentação em pedra portuguesa, pilares ornamentais, bancos e monumentos. O trabalho de restauração conduzido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) inclui limpeza do monumento central com jato d’água, recomposição dos mosaicos, restauração dos pilares e modernização da iluminação.

Novo paisagismo e requalificação do Centro

O novo projeto de paisagismo foi pensado para valorizar o patrimônio histórico, inserindo espécies nativas e ornamentais, além de mobiliário urbano que garanta acessibilidade e conforto aos visitantes. Segundo a Prefeitura, a revitalização da Praça dos Remédios faz parte de um plano mais amplo de requalificação do Centro Histórico, que inclui a recuperação de praças, calçadas, fachadas e prédios de valor arquitetônico.

“O Centro é o coração de Manaus. A mudança chegou e veio para ficar. No aniversário da cidade, esse será um dos grandes presentes que vamos entregar: um centro revitalizado, vivo e digno para todos”, concluiu David Almeida.

A entrega oficial da nova Praça dos Remédios está marcada para o dia 24 de outubro, quando Manaus celebra mais um ano de história, cultura e transformação.