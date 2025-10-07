A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito David Almeida recebe atendimento médico após mal-estar em Manaus

Prefeito relatou dor no peito, foi atendido imediatamente e teve complicações cardíacas descartadas.

Por Beatriz Silveira

07/10/2025 às 22:42

Notícias de Manaus – O prefeito David Almeida apresentou uma indisposição no fim da manhã desta terça-feira (7/10), durante despachos internos no Centro de Cooperação da Cidade (CCC). Após relatar dor precordial (dor no peito), ele buscou atendimento médico imediato. Exames realizados descartaram qualquer complicação cardíaca e apontaram esofagite, inflamação no esôfago que já está sendo tratada.

Por orientação médica, o prefeito deverá permanecer em repouso nos próximos dias, acompanhando as demandas da administração de forma remota e retomando a agenda oficial gradualmente. Em nota, a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) reforçou que não há motivo para preocupação e agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade da população.

Leia também: Urgente: trabalhador morre esmagado por barra de ferro dentro de empresa em Manaus

Segundo a Prefeitura de Manaus, as informações oficiais sobre o estado de saúde do prefeito serão divulgadas exclusivamente pela Semcom. A gestão municipal destacou que o trabalho segue normalmente, com as equipes atuando para garantir a continuidade dos serviços públicos.

