Prefeito David Almeida recebe representante da Honda Brasil patrocinadora oficial do Sou Manaus 2025

Notícias de Manaus – O festival #SouManaus Passo a Paço 2025, considerado o maior evento de artes integradas gratuito do Brasil, terá o apoio oficial da Honda Brasil, que confirmou sua participação como uma das patrocinadoras. O anúncio foi feito nesta terça-feira (2), durante reunião entre o prefeito de Manaus, David Almeida, e o diretor de Relações Institucionais da empresa, César Barros, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC).

O encontro reforça a importância da união entre o poder público e a iniciativa privada para viabilizar um dos maiores festivais culturais da Amazônia, que será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro, no centro histórico de Manaus. A expectativa é que milhares de pessoas participem das atividades, que vão desde música, dança e gastronomia até arte urbana e mostras audiovisuais.

Festival de grande porte e diversidade cultural

De acordo com a Prefeitura de Manaus, o festival reunirá mais de 20 atrações nacionais e internacionais, além da participação de 3 mil artistas locais. A programação abrange diferentes expressões artísticas, como música, humor, dança, moda, ciência, cinema e gastronomia, com 17 palcos espalhados pela área central da capital.

Para garantir a organização e a realização do evento, a gestão municipal lançou um edital de patrocínio, que permitiu a participação de empresas interessadas em investir no festival. Entre os parceiros confirmados estão Agibank, Águas de Manaus, Eneva, Avancard e Moto Honda da Amazônia, todos apoiando a iniciativa de forma transparente.

“O festival é da nossa gente e para a nossa gente. Fizemos um chamamento público, garantindo oportunidade para todos os interessados. O resultado é essa rede de empresas e instituições que acreditam no potencial cultural e turístico de Manaus. O ‘#SouManaus’ já é uma marca que valoriza nossa identidade e coloca a cidade no mapa dos grandes eventos culturais do país”, destacou o prefeito David Almeida.

Apoiadores destacam relevância do festival

Representando a Honda Brasil, César Barros ressaltou o compromisso da empresa com a capital amazonense e o impacto positivo do festival.

“Já é o terceiro ano dessa festa maravilhosa, que celebra com alegria e diversidade o povo de Manaus. São milhares de artistas locais e grandes atrações nacionais em um evento democrático e gratuito. É uma honra apoiar o #SouManaus e reconhecer o trabalho da prefeitura e do prefeito David Almeida, que tem transformado a cidade em um polo cultural”, afirmou o executivo.

A presença da Honda Brasil reforça não apenas o engajamento da iniciativa privada, mas também a projeção nacional e internacional do festival, que se consolida como vitrine cultural da Amazônia.

Programação acessível e inclusiva

O #SouManaus Passo a Paço 2025 também terá atividades de acesso gratuito, mediante a troca de alimentos, reforçando o caráter solidário e democrático do evento. A programação inclui momentos que antecedem os dias principais:

Dias 2, 3 e 4 de setembro – Mostra de Cinema, às 19h, no Centro de Arqueologia de Manaus (CAM).

Dia 4 de setembro – Aula Show de Gastronomia, das 9h às 14h, no Mercado de Origens Boothline.

Dia 4 de setembro – Apresentação “Tecelagem na Amazônia”, às 19h, também no Mercado de Origens Boothline.

Além da agenda cultural, o festival contará com pontos de apoio estruturados, áreas para alimentação, segurança reforçada e esquema de mobilidade urbana para facilitar o acesso do público.