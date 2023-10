Notícias de Manaus-Preocupada com a fumaça das queimadas no interior do Estado e que afeta Manaus nas últimas semanas, o prefeito de Manaus David Almeida reduziu para um dia os tradicionais eventos festivos que antecedem o aniversário de Manaus.

Os 354 anos da capital amazonense serão celebrados no dia 24, com o prefeito David Almeida entregando a primeira etapa do Parque Municipal Amazonino Mendes, com os shows das atrações nacionais Tierry e Joelma e os artistas locais Guto Lima e Vanda Guedes, que acontecerão no novo espaço de lazer da cidade, situado entre as zonas Norte e Leste da capital amazonense.

Programação adiada

Durante coletiva de imprensa, realizada ontem (11), o prefeito disse que a Feirinha do Tururi e o Boi Manaus, que seriam realizados, respectivamente, de 13 a 23 e de 21 a 23 deste mês, foram adiados, para um período em que a cidade não esteja mais sofrendo com a fumaça.

Além disso ele também anunciou a suspensão da Maratona Internacional de Manaus, que ocorreria no próximo domingo, também pelo mesmo motivo: a poluição do ar.

Redação AM POST*