Prefeito David Almeida reforça prazo final do programa Dívida Zero em Manaus; saiba quando encerra

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, fez um alerta nesta terça-feira, 26/8, sobre a reta final do Programa Dívida Zero, que se encerra na sexta-feira, 29. A iniciativa, considerada uma das maiores ações de regularização tributária da capital, oferece descontos de até 100% em juros e multas para pessoas físicas e jurídicas que possuem débitos com o município.

Segundo o prefeito, trata-se de uma oportunidade única para que contribuintes regularizem sua situação fiscal e evitem problemas futuros. “Estamos chegando à reta final do programa. Esta é a última oportunidade para que o cidadão manauara quite suas dívidas com a Prefeitura de Manaus, com condições excepcionais e parcelamento em até 60 vezes. Nosso objetivo é dar chance ao contribuinte de ficar em dia com a cidade e, ao mesmo tempo, fortalecer os investimentos que fazemos em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura”, afirmou David Almeida.

PUBLICIDADE

Programa atrai milhares de adesões desde março

Lançado em março deste ano, o Dívida Zero já atraiu milhares de contribuintes que aproveitaram a chance de quitar débitos antigos em condições diferenciadas. Além de proporcionar alívio financeiro para famílias e empresários, a medida também resultou em reforço à arrecadação municipal, garantindo mais recursos para políticas públicas.

PUBLICIDADE

Leia também: Manaus terá ato pró-Bolsonaro e a favor da anistia no dia 7 de Setembro

De acordo com a prefeitura, o programa foi pensado como uma forma de incentivar a participação do cidadão no desenvolvimento da cidade. A adesão pode ser feita de forma totalmente online, pelo portal Manaus Atende, onde o contribuinte consegue verificar seus débitos, simular descontos e escolher entre pagamento à vista ou parcelado em até 60 meses.

Últimos dias para aderir

PUBLICIDADE

Com o encerramento programado para sexta-feira, a prefeitura tem reforçado a divulgação para que nenhum cidadão fique de fora. A expectativa é que, nos próximos dias, haja um aumento expressivo no número de adesões.

“A proposta é simples: oferecer condições especiais para que todos tenham a chance de recomeçar sem pendências. O Dívida Zero é mais do que uma política fiscal, é uma forma de respeito ao cidadão que deseja contribuir com a cidade e, em contrapartida, receber serviços públicos de qualidade”, destacou David Almeida.

PUBLICIDADE

Política fiscal como instrumento de desenvolvimento

A gestão municipal tem defendido que programas como o Dívida Zero não apenas beneficiam o contribuinte, mas também ajudam a manter a cidade em equilíbrio fiscal. O montante arrecadado com a regularização tributária tem sido direcionado para áreas como infraestrutura urbana, manutenção de unidades de saúde, investimentos em educação e melhorias na mobilidade.

Com isso, a administração de David Almeida busca consolidar uma política de justiça fiscal, em que o cidadão tem incentivos para manter seus compromissos em dia e a prefeitura ganha mais capacidade de investimento.

O Dívida Zero encerra seu ciclo reforçando a ideia de que a regularização tributária não é apenas uma obrigação legal, mas também uma contribuição direta para o futuro da cidade.