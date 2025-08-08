A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Prefeito David Almeida vai entrega 20 novos ônibus do transporte público nesta sexta-feira (8)

Os veículos irão reforçar o transporte público da zona Leste da cidade.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 06:00

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, vai realizar na manhã desta sexta-feira (8/8) a entrega de 20 novos ônibus que irão reforçar a frota do transporte público na zona Leste da capital amazonense. A cerimônia de entrega ocorrerá na avenida das Torres, no sentido Cidade Nova/Coroado, zona Norte da cidade.

A aquisição dos veículos integra o compromisso da atual gestão com a melhoria da mobilidade urbana, executado por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). Os novos ônibus são equipados com itens modernos de conforto e segurança, além de estrutura acessível para Pessoas com Deficiência (PcDs), como elevadores e espaços adaptados.

A zona Leste de Manaus é uma das regiões mais populosas da cidade e enfrenta, historicamente, desafios relacionados ao transporte público. A chegada dos novos veículos deve contribuir para reduzir o tempo de espera nos pontos de ônibus e melhorar a frequência das linhas.

Além de conforto, os novos coletivos também devem ajudar na redução da emissão de poluentes, pois seguem os padrões mais recentes de eficiência ambiental.

A gestão municipal segue com cronograma de renovação da frota e prevê novas entregas nos próximos meses, ampliando os benefícios para outras regiões da cidade.

