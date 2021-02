Prefeito David Almeida vai revogar lei deixada por Arthur Neto que aumenta IPTU para imóveis comerciais

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, tornará sem efeito a lei de autoria do ex-prefeito Arthur Neto, que reajusta em 40% o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), para o setor comercial. O reajuste sobre a alíquota do tributo foi aprovado pela Câmara Municipal de Manaus (CMM), na legislatura de 2019.

“A lei aprovada pela gestão anterior é completamente inviável. É insustentável diante do momento em que estamos passando. Determinei à Casa Civil e à Secretaria de Finanças que de imediato busquem os meios legais para suspender os efeitos dessa lei”, disse o prefeito David Almeida.

Em meio à crise gerada pelo novo coronavírus, para o prefeito de Manaus, qualquer reajuste tributário sobre o setor comercial é inviável. Como forma de ajudar os contribuintes nesse momento difícil, David Almeida já havia prorrogado o pagamento do IPTU de março para abril deste ano, além de conceder desconto de 10% para os pagamentos em cota única.

Na próxima segunda-feira, 15/2, o Executivo municipal deve enviar à CMM, um Projeto de Lei (PL), para que sejam revogados os efeitos da lei anterior, que concede o reajuste de 40% no IPTU do setor comercial. Ainda neste sábado, 13, a Casa Civil publicará um decreto suspendendo parcialmente os efeitos do reajuste.

O IPTU cobrado este ano traz em suas bases um complexo cálculo, que usa espaço físico e área predial de propriedade do contribuinte, que após somadas a índices econômicos podem apresentar variações que chegam a mais de 40%, no valor final do imposto, em relação ao cobrado em 2020. Se mantido o imposto poderá aumentar os índices de desemprego na capital.

Para este ano, a Semef tributou 542,7 mil imóveis e isentou 49,8 mil do pagamento do IPTU, o que deve gerar uma receita de R$ 470 milhões para a prefeitura de Manaus. A cota única do IPTU com desconto é válida para pagamento até o dia 15 de abril. O contribuinte também poderá optar pelo pagamento em até nove parcelas, sem abatimento no valor principal.

