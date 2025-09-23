Prefeito David Almeida vistoria obras de assistência social e saúde em Manaus

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou a semana com uma série de visitas técnicas a obras estratégicas que prometem transformar a assistência social e a saúde pública na capital. Na manhã desta segunda-feira (22/9), o gestor acompanhou de perto o andamento do futuro Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e da Casa de Passagem, no Centro da cidade. Em seguida, esteve no bairro Aleixo, zona Sul, para vistoriar a construção da nova base central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) porte 4.

PUBLICIDADE

Durante a primeira visita, Almeida esteve acompanhado do subsecretário operacional de Gestão da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Nildo Mello. Já nas agendas voltadas à saúde, participaram o subsecretário de Gestão da Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, e o subsecretário de Gestão Administrativa e Planejamento da Semsa, Nagib Salem.

O prefeito destacou que as obras são reflexo do compromisso de sua gestão com áreas prioritárias. “Estamos visitando aquilo que está se transformando no primeiro Centro Pop e também em uma Casa de Passagem, que é muito mais que um albergue. Será um espaço para acolher, cuidar e oferecer dignidade às pessoas em situação de rua. Nossa meta é entregar este espaço, junto com a praça dos Remédios restaurada, no dia 24 de outubro, como um presente à cidade de Manaus”, afirmou.

PUBLICIDADE

Leia também: Câmera flagra momento em que jovem sofre tentativa de estupro em beco no bairro Grande Vitória, em Manaus; assista

O subsecretário Nildo Mello reforçou a relevância do projeto para ampliar a rede de acolhimento. “O Centro Pop e a Casa de Passagem vão fortalecer a política de redução de danos e de reinserção social, garantindo dignidade e novas oportunidades para as pessoas em situação de rua”.

Já no bairro Aleixo, David Almeida acompanhou o avanço da construção da nova base central do Samu. Pela primeira vez, o serviço contará com sede própria em Manaus. O prédio terá 1.600 metros quadrados de área construída e está sendo viabilizado por emenda parlamentar do ex-deputado federal Marcelo Ramos, com contrapartida da Prefeitura. “Esta será a primeira sede própria do Samu em Manaus, com estrutura moderna que vai melhorar ainda mais o atendimento de urgência e salvar vidas”, destacou o prefeito.

PUBLICIDADE

O subsecretário da Semsa, Djalma Coelho, também destacou os ganhos da obra. “A base própria do Samu vai modernizar a estrutura de atendimento de urgência e salvar ainda mais vidas em Manaus”.

Na sequência, Almeida vistoriou a UBS porte 4, que já alcança 80% de execução. O investimento total é de R$ 5,5 milhões, sendo R$ 1,5 milhão de emenda do senador Eduardo Braga e R$ 4 milhões de recursos próprios da Prefeitura. “Com a UBS porte 4, vamos ampliar a atenção primária e aproximar a saúde da população, oferecendo mais conforto e qualidade no atendimento”, reforçou.

Segundo Nagib Salem, subsecretário da Semsa, a nova UBS vai fortalecer a atenção primária, desafogar outros serviços e ampliar a cobertura em saúde. As três obras fazem parte de um eixo de desenvolvimento social e urbano da gestão, que busca integrar acolhimento, modernização da rede de urgência e expansão dos serviços básicos.