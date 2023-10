Prefeito de Manaus acompanha ação humanitária nas últimas comunidades mapeadas pela operação ‘Estiagem’

Notícias de Manaus – Em mais uma ação de ajuda humanitária voltada às famílias afetadas pela vazante histórica na capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta quinta-feira, 19/10, uma força-tarefa no ramal Frederico Veigas, no quilômetro 2, à margem esquerda da BR-174, para a entrega de mantimentos, kits de higiene e água potável, nas últimas comunidades mapeadas, via terrestre, pela operação “Estiagem” da prefeitura.

A ação, realizada nas comunidades São Sebastião, São Pedro, Rei David, Cuieiras, Nossa Auxiliadora, Jefferson Péres e algumas aldeias indígenas, completa a lista de cerca de 22 mil pessoas beneficiadas dentro do cronograma.

“Nós estamos finalizando com esta ação o atendimento às últimas comunidades rurais atingidas por essa grande estiagem que assola os rios da nossa região. Ao meu lado, o secretário Wanderson Costa e sua equipe da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimentos, Centro e Comércio Informal, trazendo o alimento, cesta básica, trazendo água, kit de higiene, para entregar para as famílias dessas comunidades”, enfatizou Almeida.

A equipe responsável pela ação é composta pelas secretarias municipais de Agricultura, Abastecimentos, Centro e Comércio Informal (Semacc); de Assistência Social e Cidadania (Semasc); de Educação (Semed); de Saúde (Semsa), de Infraestrutura (Seminf), de Limpeza Urbana (Semulsp); e de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg). Além disso, a concessionária Águas de Manaus também está apoiando para garantir que todas as famílias sejam alcançadas.

Segundo informações da Semacc, desde o início deste mês, a ação já atendeu 75 comunidades, distribuindo mais de 5 mil cestas básicas, mais de 4 mil kits de higiene e mais de 37 mil litros de água potável.

“Esses mantimentos são para que todos possam se manter pelos próximos dias, e como vocês têm o contato das nossas secretarias, assim que os mantimentos acabarem, podem fazer contato que nós estaremos voltando aqui o tempo que durar essa estiagem, trazendo o braço da prefeitura da assistência e do acolhimento”, reforçou Wanderson Costa.

Relatos

Para acessar essas comunidades mais distantes, neste período, é necessário enfrentar muitas dificuldades em um longo percurso de estrada e lama, passando por ramais e áreas que antes eram tomadas pelos rios e águas extremamente baixas.

Segundo relato dos moradores, é a primeira vez que um prefeito acompanha de perto a realidade da comunidade.

“Nós queremos aqui agradecer a pessoa do prefeito David Almeida, e dizer que ele é o primeiro prefeito a entrar na nossa comunidade. Isso, para nós, é uma grande honra. Saber que o prefeito está na luta, esse é o trabalho dos nossos governantes, e nós agradecemos aqui do fundo do nosso coração o prefeito pelo trabalho que vem desenvolvendo em toda Manaus”, concluiu Adalberto Silva, de 65 anos, morador da comunidade Frederico Veiga.

Redação AM POST