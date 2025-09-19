Prefeito de Manaus acompanha avanço das obras do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve presente, nesta quinta-feira, 18/9, no canteiro de obras do Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da cidade. Durante a visita técnica, o prefeito acompanhou de perto o progresso da contenção do talude, etapa crucial para a segurança e estabilidade da área.

A obra, que integra o projeto arquitetônico do renomado arquiteto Oscar Niemeyer, está sendo executada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). A intervenção envolve técnicas avançadas de engenharia, como o uso de concreto injetado diretamente no solo, conhecido como jet grouting, para reforçar a estrutura do terreno. Até o momento, foram implantadas 166 estacas na parte superior do terreno, e outras 111 estão previstas para serem instaladas próximo ao nível do rio.

O prefeito David Almeida destacou a complexidade da obra e a importância da contenção do talude para garantir a segurança da população e a qualidade da infraestrutura urbana. “Estamos aplicando concreto injetado no solo, serão 111 estacas com 40 metros de profundidade, concreto jet grout sendo injetado no solo para segurar esse talude. É uma obra muito complexa, mas estamos comprometidos em entregar para a população da cidade de Manaus uma obra segura e de qualidade”, afirmou o prefeito.

O próximo passo na execução da obra será finalizar o talude, realizando um corte na altura de 45 graus, para que posteriormente sejam aplicadas estacas pranchas de aço e concreto na base, consolidando a estrutura e permitindo o avanço das demais etapas do projeto.

O Parque Encontro das Águas Rosa Almeida, além de ser um marco arquitetônico e urbanístico para Manaus, visa promover o lazer, a cultura e o turismo na cidade, oferecendo à população um espaço público de convivência com vista privilegiada para o encontro dos rios Negro e Solimões.

A Prefeitura de Manaus segue empenhada na execução das obras, com foco na segurança, sustentabilidade e acessibilidade, para que o Parque Encontro das Águas Rosa Almeida se torne um importante ponto de referência para a cidade e para os visitantes.