Prefeito de Manaus Arthur Neto lamenta morte da atriz Nicette Bruno

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro lamentam a morte da atriz Nicette Bruno, aos 87 anos, ocorrida neste domingo 20/12, vítima da Covid-19. Dama do teatro, a atriz marcou gerações com papéis no teatro, cinema e na televisão, em diversas novelas. Nicette estava internada desde novembro na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, onde veio a morrer.

“Nicette é uma das grandes artistas deste país, marcou época representando papéis históricos que estão gravados na história da arte brasileira. Aqui falo como um grande admirador de seu trabalho e em respeito a sua família estimo meus sentimentos”, lamentou o prefeito. “Como venho falando há tempos, a pandemia ainda não acabou, precisamos continuar atentos e nos protegendo deste mal causado por este vírus”, completou Arthur.

Nicette Bruno também teve seu trabalho lembrado pela primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko. “A classe e elegância com que Nicette atuava eram marcantes. Sua arte será sempre lembrada por aqueles que são gratos e reconhece a sua importância para a cultura do Brasil. Eu e Neto enviamos a sua família nossos sentimentos de solidariedade”, finalizou.

Mãe de Paulo Goulart Filho, Beth Goulart e Bárbara Bruno, que também são artistas e frutos do casamento com o ator Paulo Goulart, que morreu em 2014. Alguns dos trabalhos marcantes de Nicette foi quando atuou em novelas de sucesso como “Rainha da Sucata”, “Sétimo Sentido”, “Bebê a Bordo”, “Éramos Seis” e “O Profeta”.

