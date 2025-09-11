Prefeito de Manaus, David Almeida, acompanha obras de UBSs e nova sede do Implurb

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve na manhã desta quarta-feira (10/9) em vistoria a três obras estratégicas para a capital amazonense. O roteiro incluiu a construção de duas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de porte 4 — nos bairros Santo Agostinho, zona Oeste, e Lírio do Vale, zona Centro-Oeste — e a nova sede do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), localizada no Parque Mosaico, também na zona Oeste.

Segundo o gestor, as visitas fazem parte da rotina de fiscalização adotada pela administração municipal, que busca garantir prazos, qualidade técnica e transparência na execução de obras públicas.

Saúde em foco: combate aos vazios assistenciais

Durante a inspeção, David Almeida destacou o impacto direto das novas UBSs no atendimento da população. No Santo Agostinho, bairro que até 2021 era considerado um “vazio assistencial” em atenção primária, a obra já se encontra em estágio avançado e tem previsão de ser entregue no fim de outubro. O espaço levará o nome de Dom Milton Corrêa Pereira e contará com 1.200 metros quadrados distribuídos em 59 ambientes. Entre eles, consultórios médicos e odontológicos, sala de vacinação, farmácia e áreas de enfermagem.

No Lírio do Vale, a unidade segue em fase final de acabamento e deve ser inaugurada na primeira semana de outubro. Com a mesma estrutura de porte 4, a UBS reforçará a estratégia da prefeitura de descentralizar serviços e oferecer cobertura em regiões que ainda carecem de equipamentos de saúde.

“O investimento em saúde básica é essencial para que possamos atender a população de forma mais próxima e resolutiva. Estamos corrigindo deficiências históricas e ampliando a rede para dar dignidade aos usuários e condições adequadas de trabalho aos servidores”, ressaltou o prefeito.

Infraestrutura e planejamento urbano

Além da área da saúde, David Almeida também vistoriou a construção da nova sede do Implurb, no Parque Mosaico. O prédio, de 4.500 metros quadrados, está na fase final de ajustes e acabamentos, com previsão de entrega entre o fim de outubro e o início de novembro.

De acordo com o prefeito, a estrutura será fundamental para modernizar a gestão urbana de Manaus. “Este espaço vai abrigar a nova sede do Implurb e será um marco para a cidade. Teremos mais agilidade e eficiência na liberação de empreendimentos e melhor estrutura para os servidores trabalharem. Isso representa um salto de qualidade no atendimento ao público e na organização do crescimento da cidade”, afirmou.

Compromisso com a fiscalização

A agenda de vistorias reflete a política adotada pelo Executivo municipal de acompanhar de perto a execução das obras, em parceria com equipes técnicas e administrativas. O objetivo, segundo o prefeito, é garantir que os empreendimentos sejam concluídos dentro do cronograma e atendam às necessidades da população.

“Estamos presentes nas frentes de trabalho porque é a melhor forma de garantir resultados. A população espera eficiência e compromisso, e é isso que estamos entregando”, concluiu David Almeida.

Com a previsão de entrega das UBSs em outubro e da sede do Implurb até novembro, a Prefeitura de Manaus reforça sua estratégia de ampliar o acesso à saúde e modernizar a infraestrutura administrativa da cidade.