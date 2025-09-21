A notícia que atravessa o Brasil!

Prefeito de Manaus, David Almeida, destaca novo sistema de alertas climáticos para proteção da população

O sistema funciona por meio da tecnologia Cell Broadcast Service (CBS), que envia mensagens diretamente para a tela do aparelho sem necessidade de cadastro prévio.

Por Natan AMPOST

21/09/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, divulgou, em suas redes sociais, que recebeu em seu celular, neste sábado, 20/9, às 14h26, o alerta de teste enviado pela Defesa Civil Nacional, em parceria com a Defesa Civil Municipal. A mensagem foi transmitida de forma simultânea a todos os aparelhos celulares compatíveis com tecnologia 4G e 5G na capital, por meio do novo sistema de comunicação de riscos climáticos.

O sistema funciona por meio da tecnologia Cell Broadcast Service (CBS), que envia mensagens diretamente para a tela do aparelho sem necessidade de cadastro prévio. A ferramenta tem como objetivo informar a população sobre chuvas intensas, alagamentos, deslizamentos e outras situações de risco.

“Essa é a nova ferramenta que vamos utilizar para avisar a população sobre possíveis mudanças climáticas e eventos futuros. Com isso, vamos ajudar a salvar vidas e manter todos bem informados”, afirmou David Almeida, destacando a importância do sistema para a segurança dos cidadãos.

Leia mais: População reage com humor e cria memes após susto com simulação de alerta da Defesa Civil em Manaus

O prefeito ressaltou ainda que a iniciativa representa um avanço na gestão municipal e na prevenção de desastres. Segundo ele, a comunicação eficiente em tempo real é essencial para reduzir riscos e proteger comunidades em áreas vulneráveis.

O lançamento do sistema no Norte do país ocorre em parceria entre o governo federal, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Defesa Civil Nacional e as operadoras de telefonia móvel. Com a integração dessas entidades, os alertas poderão alcançar rapidamente os moradores, garantindo que informações cruciais cheguem sem atrasos e sem depender de aplicativos ou cadastros adicionais.

