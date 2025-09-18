Prefeito de Manaus, David Almeida lança edital do Bolsa Universidade 2026 com mais de 40 mil vagas para o ensino superior

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, lançou, nesta quarta-feira, 17/9, no auditório da Prefeitura de Manaus, na Compensa, zona Oeste, o edital do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2026, coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad). O programa vai oferecer 40.388 vagas de acesso ao ensino superior no primeiro semestre do próximo ano, em instituições particulares de ensino.

“Estamos abrindo mais de 40 mil oportunidades de bolsas, entre integrais e parciais. A educação é a melhor ferramenta de transformação de vidas e inclusão social. É por meio dela que oferecemos chances reais de mudança de futuro para milhares de famílias em Manaus”, afirmou o prefeito David Almeida, durante a solenidade.

O diretor da Espi, Aurilex Moreira, reforçou o caráter inclusivo do programa. “Estamos oferecendo oportunidades para milhares de pessoas, contemplando idosos, PcDs e jovens que sonham com o ensino superior. O Bolsa Universidade não é apenas acesso ao mercado de trabalho, é transformação social por meio da educação”, destacou.

Um dos momentos mais emocionantes foi a participação da bolsista Alcicleide Brasil, de 67 anos, que iniciou a vida adulta sem saber ler e escrever e hoje está prestes a se formar em Direito. “Eu enfrentei muitas dificuldades, mas nunca desisti. Se eu consegui chegar até aqui, qualquer pessoa pode. O Bolsa Universidade mudou a minha vida e pode mudar a de muitas outras famílias”, declarou.

As bolsas estão distribuídas em três modalidades: 100% (integrais), 75% e 50%, além da categoria voluntária, em que não há compensação tributária. Do total, 40.388 são para ampla concorrência, 2.286 destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs) e 1.053 para pessoas acima de 60 anos que desejam iniciar uma graduação.

O edital contempla 73 cursos, sendo 37 de bacharelado, oito de licenciatura e 28 tecnólogos, em 15 instituições privadas de ensino superior, que juntas somam 24 unidades espalhadas por Manaus.

As inscrições estarão abertas das 10h do dia 22/9 até as 13h do dia 2/10, com prazo de dez dias. O edital completo será publicado no Diário Oficial do Município (DOM) ainda nesta quarta-feira, 17/9, a partir das 22h.

Inclusão e critérios

Para participar, o candidato deve: ser brasileiro nato ou naturalizado e residente em Manaus; ter renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo; estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das instituições parceiras; ter ensino médio completo ou equivalente; não possuir diploma de nível superior; não estar matriculado em instituição pública de ensino superior ou ser beneficiário de outros programas de graduação.

Expansão além das atribuições constitucionais

Apesar de a responsabilidade constitucional da prefeitura se concentrar na educação infantil e no ensino fundamental, David Almeida ressaltou que a gestão municipal vai além do que determina a lei.

“A maior universidade de Manaus hoje é a prefeitura, com o Bolsa Universidade. Esse programa é uma das maiores iniciativas do Brasil em inclusão educacional, porque dá oportunidade real para quem mais precisa”, concluiu o prefeito.

O PBU integra o conjunto de políticas de inclusão socioeducacional da prefeitura, que também contempla o Bolsa Pós-Graduação (PBPG) e o Bolsa Idiomas (PBI), ampliando a formação acadêmica e profissional dos manauaras.