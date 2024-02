Prefeito de Manaus, David Almeida pede desculpas por faltar abertura dos trabalhos legislativos da ALE-AM

Notícias de Manaus-Nessa terça-feira, 6, o prefeito de Manaus, David Almeida, do partido Avante, pediu desculpas publicamente por ter faltado à abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM), comandada pelo deputado estadual Roberto Cidade.

Durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Almeida fez questão de esclarecer o motivo de sua ausência na ALE-AM. Ele explicou que no dia da leitura da mensagem na Assembleia, houve uma forte chuva que tornou o trajeto difícil. O prefeito afirmou que se preparou para ir ao evento, mas infelizmente, as duas pessoas que designou para acompanhá-lo não conseguiram chegar até lá.

“Aqui eu vou fazer uma mea-culpa. Eu vou me desculpar. Na semana passada teve a leitura da Mensagem na Assembleia (Legislativa do Amazonas) e naquele dia choveu muito. Eu estava pronto para ir para a mensagem e designei duas pessoas que não conseguiram chegar”, declarou.

David Almeida reconheceu a importância da presença dos representantes políticos em eventos como esse e entendeu o posicionamento do presidente da ALE-AM, Roberto Cidade, que considerou sua ausência como “falta de respeito à Casa que ele fez parte”.

“A reclamação do presidente da Assembleia (Legislativa) é pertinente, é justificada. Mas eu não fui porque naquele dia choveu tanto na cidade de Manaus que nós tínhamos ali várias ocorrências e eu estava ao lado do Gladson e do Mendes correndo atrás das pessoas que tiveram suas casas destelhadas, barrancos que desmoronaram e achei que seria possível a minha ausência naquele momento e eu aqui peço desculpas, a reclamação é justa e pertinente”, completou.