Prefeito de Manaus David Almeida se manifesta sobre paralização no transporte coletivo; veja o que ele disse

Notícias de Manaus – O prefeito David Almeida (Avante) se pronunciou nesta quinta-feira, 11, sobre a paralisação do transporte coletivo que afetou a cidade hoje, causando transtornos para trabalhadores que não conseguem voltar para casa. Segundo o gestor, os problemas devem se estender até amanhã de manhã.

“E aí está ocorrendo agora um problema no transporte coletivo, que afeta a cidade inteira. Trabalhadores estão saindo do trabalho e não conseguem voltar para casa. Amanhã de manhã também haverá problemas”, afirmou Almeida em live nas redes sociais.

O prefeito falou sobre os problemas envolvendo o transporte público destacou que cumpre rigorosamente o pagamento dos subsídios para a categoria, além de reforçar a necessidade de repasse de recursos para garantir os benefícios dos trabalhadores:

“Peço aqui à Secretaria da Rodoviária que este recurso seja repassado, para que os trabalhadores possam receber seus benefícios corretamente. A prefeitura cumpre honrosamente o pagamento de subsídios todo dia 5 e dia 20”.

David Almeida ainda alertou sobre os impactos da paralisação na arrecadação do sistema de transporte: “Quando o transporte coletivo para, a população que depende dele deixa de utilizar o serviço, e a arrecadação cai. Esse recurso que pode faltar hoje e amanhã é importante para não prejudicar a folha de pagamento do final do mês”.

O prefeito também pediu diálogo entre as partes envolvidas: “Peço consciência ao Sinetram, ao Sindicato dos Rodoviários, para que possam atender a situação, garantindo que os trabalhadores recebam seus direitos. Reforço que a prefeitura está isenta de qualquer responsabilidade nesse caso”.

