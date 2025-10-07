A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Prefeito de Manaus desmente fake news sobre compra de “radar meteorológico” por R$ 40 milhões

Em março deste ano, o prefeito discutiu a possibilidade da aquisição de um equipamento, mas as tratativas não foram adiante.

Por Marcia Jornalist

07/10/2025 às 08:31 - Atualizado em 07/10/2025 às 08:40

Notícias de Manaus – Durante transmissão ao vivo nesta segunda-feira, 6/10, o prefeito de Manaus, David Almeida, esclareceu informações falsas que circularam nas redes sociais sobre uma suposta compra de um “radar meteorológico” pela Prefeitura de Manaus. O prefeito afirmou que nenhum equipamento foi adquirido e que as publicações que mencionam valores milionários são mentirosas e criminosas.

“A Prefeitura de Manaus não comprou radar algum, não gastou um centavo com isso. Algumas pessoas publicaram valores de R$ 40 milhões ou R$ 50 milhões sem checar as informações. Isso é fake news, e fake news é crime. Vamos responsabilizar quem espalha mentiras desse tipo”, afirmou.

Em março deste ano, o prefeito discutiu a possibilidade da aquisição de um equipamento, mas as tratativas não foram adiante e, atualmente, a prefeitura participa de um treinamento com a Defesa Civil Nacional para operar um novo sistema de alerta de desastres, tecnologia que ainda está em fase de testes e não está sob gestão municipal. O sistema permitirá o envio de mensagens preventivas à população em situações de risco, com base em dados meteorológicos e de monitoramento em tempo real.

A gestão David Almeida reforça que o sistema de alerta sonoro será utilizado somente em casos críticos, quando houver risco imediato à vida e necessidade de evacuação urgente de áreas vulneráveis. Já as chuvas intensas ou alagações pontuais continuarão sendo comunicadas à população por mensagens de SMS, pelas redes sociais oficiais da prefeitura e pelos grupos comunitários de WhatsApp.

A implantação dessa tecnologia faz parte de uma política municipal de prevenção e resposta a eventos climáticos extremos, conduzida em integração com órgãos estaduais e federais, e apoiada em ciência, tecnologia e dados meteorológicos.

Além do novo sistema, a Prefeitura de Manaus instalou estações meteorológicas em diferentes zonas da cidade, que servem para análise de até 13 variantes de dados climatológicos, compondo um banco de dados que auxiliará a gestão na tomada de medidas a médio prazo, e criou o Núcleo Municipal de Meteorologia, com profissionais especializados responsáveis por monitorar as condições do tempo e emitir alertas técnicos preventivos.

“A prefeitura está fazendo sua parte com planejamento e responsabilidade. As pessoas precisam ter cuidado com o que compartilham. A desinformação atrapalha o trabalho sério e prejudica a população. Aqui, nós respondemos com transparência e com resultados”, concluiu o prefeito.

MP cobra fiscalização da Capitania dos Portos sobre flutuantes no Tarumã-Açu em Manaus

 

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

