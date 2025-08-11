Prefeito de Manaus destaca premiação nacional de escolas municipais com melhor Ideb da região Norte

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, celebrou nesta segunda-feira (11) a conquista histórica das escolas municipais José Carlos Mestrinho e Professora Francisca Pereira, que alcançaram as melhores notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) na região Norte, nos anos iniciais e finais do ensino fundamental.

“Manaus tem as duas melhores escolas no Ideb da região Norte nas séries iniciais e nas séries finais. Quero parabenizar a escola José Carlos Mestrinho e a escola Francisca Pereira. Elas são da nossa rede Semed, e estamos muito felizes. Nesta segunda-feira, eles seguiram para Brasília para receber essa premiação, no Palácio do Planalto. É Manaus sendo a melhor na educação. Parabéns”, afirmou o prefeito.

A conquista rendeu às duas unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) o “Prêmio Nacional da Educação”, concedido pelo Ministério da Educação (MEC). A cerimônia oficial de entrega acontecerá no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

O secretário municipal de Educação, Júnior Mar, ressaltou o esforço coletivo que resultou nesse reconhecimento. “Essas conquistas não são apenas números. Elas representam histórias de superação, dedicação e esperança. Representar a nossa secretaria em um prêmio tão importante mostra que estamos no caminho certo. Agradeço a cada profissional envolvido e, principalmente, aos nossos alunos, que são a razão de todo esse esforço”, declarou.

Escolas premiadas

A escola municipal José Carlos Martins Mestrinho, contou com 42 estudantes no 5º ano. Já na escola municipal Professora Francisca Pereira, o número de alunos do 9º ano passou de 182 em 2023. O trabalho desenvolvido nas unidades reforça a importância do trabalho pedagógico, especialmente voltado para os estudantes do 5º e 9º ano, que foram protagonistas desse resultado.

Com 33 anos de carreira na área da educação, a gestora Vera Lina Aragão, da escola José Carlos Mestrinho, destaca a importância do prêmio como um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido em sua escola e revela o quanto se sente realizada por encerrar sua trajetória profissional com chave de ouro.

“Foi uma surpresa para mim representar a região Norte nessa premiação, principalmente por poder levar o nome da Semed a um patamar de destaque. Essa conquista é fruto do trabalho sério e comprometido dessa verdadeira família que é a nossa escola. Neste ano, me aposento e concluo minha jornada como educadora com honra e maestria. Sinto que fiz tudo o que estava ao meu alcance para transformar vidas por meio da educação”, afirmou Vera Lina.

O trabalho dedicado da professora Márcia Porto foi decisivo para elevar significativamente o desempenho da escola Professora Francisca Pereira de Araújo no último Saeb. A nota da instituição saltou de 5,4 para 6,9, posicionando a escola como a de maior desempenho nos anos finais do ensino fundamental em todo o Estado do Amazonas.

“Essa conquista é resultado do trabalho em equipe, onde todos caminham juntos, se motivam e se apoiam mutuamente. Quando a equipe está unida e comprometida, o aluno avança e é aí que está a nossa maior força. Mesmo enfrentando os desafios de uma localidade onde a nossa escola é a única que atende o 9° ano, conseguimos mostrar que, com dedicação coletiva, é possível transformar realidades”, destacou Márcia Porto.