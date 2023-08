Prefeito destaca avanço nas obras do viaduto da avenida das Torres e anuncia entrega até final deste ano

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na manhã desta terça-feira, 1º/8, o início da segunda etapa da construção do complexo viário José Fernandes, localizado na interseção das avenidas Governador José Lindoso, mais conhecida como Torres, com a Barão do Rio Branco, na zona Norte da capital. A obra, que é coordenada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), está avançada e deve ser entregue até o fim deste ano, seis meses antes do prazo original.

Para a nova fase da construção, um novo trecho da via foi interditado. A mudança inicia no sentido bairro/Centro, a partir do retorno, próximo à Igreja Adventista, localizado no bairro Cidade Nova, e segue até a altura do cruzamento entre as vias Barão do rio Branco com a Governador José Lindoso, onde ocorrerá a instalação das estacas e vigas de coroamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Essa obra foi licitada com o prazo estipulado de entrega para junho do ano que vem, só que, com tecnologia, com trabalho e recursos que já estão aportados aos cofres da prefeitura, a gente prospecta entregar ainda no Natal deste ano. Vamos antecipar a entrega, graças a tudo que está sendo feito e adiantado. Essa interdição continuará até o fim dos trabalhos. Dessa forma, damos um passo significativo para a conclusão dessa obra tão importante para a zona Norte da cidade de Manaus”, enfatizou Almeida.

O vice-prefeito e secretário municipal chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, esteve presente na coletiva de imprensa e reforçou a aceleração da obra para ser entregue até o fim do ano.

“A determinação é que a empresa opere nos três turnos para dar agilidade na construção. A intenção do prefeito David é que essa obra importantíssima, que vai eliminar o engarrafamento nessa área, seja entregue até o Natal. Sem dúvida alguma, será um grande presente para a cidade de Manaus”, destacou o vice-prefeito.

Obras

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de Infraestrutura, Renato Junior, salientou a importância de interditar novo trecho do cruzamento entre as avenidas Governador José Lindoso e Barão do Rio Branco, com a meta de otimizar o tempo de prazo de entrega da obra.

“O prefeito David Almeida determinou que acelerássemos essa obra, e a nossa meta é antecipar de três a seis meses a entrega, nós temos prazo até junho do próximo ano, mas o objetivo é acelerar e antecipar a entrega para o Natal deste ano. Dessa forma, fizemos a interdição desse trecho na Barão do Rio Branco, para que possamos ter quatro frentes de trabalho simultâneas”, afirmou Renato Junior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local, as equipes irão avançar para a perfuração de mais 71 estacas, que serão colocadas na avenida Barão do Rio Branco, totalizando 641. Na sequência, será feita a escavação da trincheira da passagem de nível.

No pátio da construtora, são confeccionadas vigas de longarina pré-moldadas do tabuleiro, que passará por cima da rua Barão do Rio Branco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Trânsito

Questionado sobre os impactos que serão causados pela interdição no trânsito local, o titular do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, afirmou que agentes estarão 24 horas nos principais desvios para auxiliar a população.

“Desde cedo, nós já estamos com os agentes de trânsito nos locais dos desvios. São dois locais mais importantes. Eles vão ficar aqui até as pessoas entenderem como vai funcionar, 24 horas, fazendo rodízio por turno, e qualquer dificuldade, o condutor pode perguntar desses servidores que serão orientados da melhor forma possível no local”, explicou Martins.

Outra mudança que aconteceu foi a instalação de um novo semáforo em LED nas proximidades da drogaria Bom Preço, na avenida das Torres, para indicar aos condutores, o melhor trajeto aos que vierem da rotatória do Coroado em direção ao bairro Cidade Nova, ou seja, sentido Centro-bairro.

Complexo viário

A obra do complexo viário Prefeito José Fernandes iniciou no dia 8 de maio e alcançou 20% de execução do projeto executado pela Seminf.

A ideia de construção do viaduto partiu de um estudo realizado pelo corpo técnico da Seminf, em conjunto com os agentes do IMMU. Na ocasião, foi detectado o crescimento abrupto de veículos em circulação. Conforme dados do IMMU, referentes ao mês de maio, 911.679 automóveis percorrem as vias de Manaus.

A obra conta com a geração de aproximadamente mil empregos diretos e indiretos.

Redação AM POST